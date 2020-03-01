Гончарук встретился с Ермаком в ресторане Киева

Тайная встреча премьера и главы ОП / Кристофер Миллер / Twitter

В Киеве 1 марта премьер-министр Алексей Гончарук встретился с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Журналист Кристофер Миллер также опубликовал в Twitter фото встречи Гончарука с Ермаком.

Беседовали высокопоставленные чиновники в одном из индийских ресторанов столицы.

Цель встречи и ее итоги пока неизвестны, однако она прошла на фоне слухов о возможной отставке Гончарука.

/ Кристофер Миллер / Twitter

Украинская правда на одном из своих Telegram-каналов опубликовала фрагмент видео встречи Гончарука и Ермака.

Напомним, Гончарук 28 февраля написал очередное заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой об увольнении с занимаемой должности и просит, чтобы глава государства его подписал.