Вместо посадок - "байки про фуфайки": как Зеленский теряет последний шанс изменить страну

Эксперт объяснил, почему Зеленский не выполняет свое предвыборное обещание "Весна прийде - саджати будемо"

Володимир Зеленський йшов до влади із передвиборчою обіцянкою: "Весна прийде – саджати будемо". Однак вже друга весна, а посадок немає. І винен у цьому сам Зеленський, тому що не забезпечив перезавантаження пуск всіх антикорупційних органів. А це мало б бути одним із перших його указів, коли Рада була здатна працювати в турборежимі. Вдосконалювати і змінювати антикорупційне законодавство, звільнювати Ситника, Холодницького й Авакова, тощо – все це потрібно було робити одразу.

Від самого початку пріоритетним завданням для Зеленського була не боротьба з корупцією, а встановлення миру в Україні. І досі все, чим займається Зеленський – це мирне врегулювання. Однак усе, що робиться ним у цьому напрямку, не має жодного електорального ефекту. На шляху до мирного врегулювання у Зеленського є лише тактичні успіхи, а в стратегічному сенсі він провалив і його.

Читайте такжеПоезд в завтрашнее дно, или Почему Зеленскому нужны громкие отставкиНатомість економічні проблеми, зростання ВВП та боротьба з корупцією найбільше хвилювали українців і більше впливали на економіку країни, ніж Донбас.

Для того, щоб відбулися посадки, потрібно, аби розслідування і справи були максимально виваженими, з юридичної точки зору. А відтак має бути проведена ефективна робота Державним бюро розслідувань та іншими органами, аби ці справи не розвалювалися в суді.

Натомість вся нова антикорупційна структура є повним фейком. Вона неефективна, неспроможна, імпотентна. Подивіться на останній вирок Антикорупційного суду, винесений Бобову, який має… сплатити штраф, і все. Це парадокс! Все, що роблять наші антикорупційні органи – курам на сміх!

Всі справи, порушені проти Порошенка, також навряд чи чимось завершаться, тому що на Порошенко зав’язані всі ключові олігархи. Відповідно, якщо спробують відпрацювати матеріал по Порошенку та довести його провину у різних оборудках (із Центренерго, Роттердам+, Кузнею тощо), доведеться саджати всіх.

Зеленський же не прийняв відповідне вольове рішення і потрапив в олігархічну пастку. Тому розмові про посадки – це не більше, ніж електоральний "трьоп", "байки про фуфайки". Жодних посадок не буде, в тому числі не посадять і Порошенка.

А гасло "Весна прийде – саджати будемо" варто сприймати виключно як передвиборчу обіцянку Зеленського. Вона така сама порожня, як і слова Порошенка, виголошені на початку його президентської каденції, про те, що за два тижні він зупинить війну. Як Порошенка потім весь час били за обіцянку закінчити війну за два тижні, так само битимуть Зеленського за обіцянку саджати.

Зеленський все глибше занурюється у політичну прірву, звідки назад дороги немає. Тепер – тільки вниз, тільки тонути. А цей парламент додатково буде тягнути його донизу. Так буде доти, доки він не розпустить цей парламент, або ж він закінчить своє президентство із 10% підтримки.

Втім, якби навіть зараз відбулася якась гучна посадка, це б не допомогло Зеленському підвищити власні рейтинги. Це не гратиме особливої ролі. Пригадайте: було гучне затримання Насірова – і що? Інший приклад – "закрили" Пашинського, якого ніхто не назве чесною й порядною людиною. Але, тим не менше, він уже на свободі. Це парадоксально! Відомо, що він стріляв у людину, здійснив злочин. Та чому забули про те, що він розкрадав оборонку? Слідство мовчить, бо в процесі може вийти на інших, більш серйозних людей.

Якщо Зеленський "закриє" Коломойського чи Ахметова, то, можливо, і буде ефект. А от посадка Порошенка додасть проблем: Порошенко – це політична фігура, тому його посадка тільки мобілізує політичних противників президента. Зазначу, що жодним чином не підтримую Порошенка і вважаю його одним із найбільших бариг. Але тут заковика в тому, що Порошенко – політик, який очолює парламентську фракцію, і на ньому зав’язано багато олігархів (тобто, якщо саджати Порошенка, то потрібно саджати і Ахметова, а ми ж бачимо, що Зеленський заводить людей Ахметова в уряд). Крім того, якщо зараз посадять Порошенка, почнуть обурюватися й західні партнери України.

Колись Зеленський сказав Порошенку: "Я – ваш вирок". Але тепер все навпаки: Порошенко стає вироком Зеленському. А сам Зеленський перейняв найгірші практики, які застосовував Порошенко: дружить із олігархами, дружить із неформальними політичними правилами, всім керує в ручному режимі, плює на процедури і правила, ламає через коліно.

Плюс – він так і не перезавантажив судову систему, яку свого часу Порошенко підім’яв під себе. Судова система залишилася такою самою, от тільки куратор змінився – замість Грановського прийшов Богдан. А суть та сама.

Хтось говорить, що у Зеленського ще кілька років попереду, тож, можливо, він потім виконає свої обіцянки, зокрема, й щодо посадок. Однак я думаю, що цих років у нього може й не бути. Зараз настільки непередбачувана ситуація, що Зеленський може втратити довіру до себе дуже швидко і легко, та, зрештою, ми вийдемо на дострокові президентські вибори. Сьогодні вкрай розбалансована система, немає жодних інститутів, які б нормально працювали, і говорить вулиця. Припускаю, що у нас може відбутися військовий переворот, якщо військових дістане ситуація, прийдуть люди зі зброєю і захоплять владу.

До бунту в Україні може призвести що завгодно: звільнення Авакова, земельна реформа – та будь-що. Зеленський сидить на пороховій бочці.

Отже, у Зеленського немає чотирьох років на розкачування – йому вже треба діяти. Олігархи не знали, що робити з президентом, у якого 70% рейтингу, але вони чудово знають, що робити з президентом, у якого 30% рейтингу… По мірі зменшення народної підтримки і довіри у Зеленського більшатиме траблів. Час грає проти нього.

А обіцянку про боротьбу з корупцією, думаю, вже можна перегортати. Це завдання провалене. Зеленський занурився у мирне врегулюванням, але ця тема дуже вибухонебезпечна, бо певні дії президента можуть спровокувати кривавий бунт, який вчинять люди зі зброєю.

Так само й економічні проблеми можуть боком вийти Зеленському. Якщо зараз обвалиться гривня, а все до цього і йде, бо міжнародні фондові біржові падають, що вдарить по нашому експорту і по піраміді з облігаціями, а МВФ, скоріше за все, тоді скаже, що траншу не буде, теж почнуться проблеми… Адже насправді Гончарук і його команда ухайдокали економіку.

Тож з усіх боків ситуація для Зеленського недобра.

Анатолій Октисюк, експерт аналітичного центру Democracy House, спеціально для Главреду