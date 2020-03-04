Давай, до свидания, правительство невыполняемых обещаний

Кабмин подставил Зеленского/ УП

Уже сегодня Верховная Рада должна принять отставку возглавляемого им правительства, явно не оправдавшего выданные ему авансы. И фактически подставившего президента Владимира Зеленского.

Только ленивый в последние дни не бросал камни в адрес украинского правительства, не сумевшего обеспечить рост ВВП страны и, соответственно, реально не обеспечившего улучшение благосостояния украинцев. Отставка правительства назревала, а желающих занять освобождающееся кресло было более чем предостаточно.

В частности, назывались фамилии Дениса Шмыгаля, Сергея Тигипко и даже Валерия Хорошковского. Каждая из предлагаемых президенту кандидатур премьер-министра имеет свои плюсы и минусы, но сегодня разговор о том, какое наследие оставляют за собой Алексей Гончарук и его министры. Молодые и до этого не попадавшие в коррупционные скандалы.

Плюсы правительства Гончарука

Будем честны, определенные достижения у этого правительства все-таки были. Хотя считать их суперзначительными, язык особо не поворачивается.

Читайте также"Неполноценный" премьер: зачем Зеленскому человек Ахметова во главе КабминаПрежде всего, нужно вспомнить о широко разрекламированной диджитализации и оптимизации деятельности правительства, более широком использовании цифровых технологий и даже появление новых интернет-сервисов для упрощения бумажного документооборота. Это значительно сократило время и затраты простых людей для получения необходимых документов.

Очень полезным оказалось и мобильное приложение "Дия", позволяющее автовладельцам использовать электронную версию оцифрованных прав и техпаспорта. Если забыл эти документы дома – не проблема, всегда можно продемонстрировать патрульным их электронный аналог. Удобно? Бесспорно. Но говорят, что "Дия" и "Е-малятко" и пр сервисы не заслуга Гончарука и его команды. Введение в действие их просто по времени совпало с работой данного правительства. По словам Александра Вербицкого, в государстве, кроме Концепций нет Политики для диджитализации услуг населению в смысле системного подхода к наполнению сайтов органов власти (в данном случае-местного самоуправления). Хотя и есть услуги ЦНАП (от 45 до 70), но "Дия" это что-то, что пока не вписывается в Концепцию igov, именно потому, что по заявлениям инициаторов - является надпроектом. А на практике - это пока полуфабрикат. Что же до приложений, вроде "Е-малятко", "е-школа", "е-садок", "е-лікар" - это уже блокчейн технология и рекомендованная Минцифры в 2019 году и работающая давно и помимо названной "Дий".

По официальной статистике Минюста при правительстве Гончарука в два раза уменьшилось количество рейдерских захватов предприятий. Но ведь не прекратилось совсем, несмотря на обещания.

Благодаря более активной работе правоохранителей уменьшилось количество контрафактного алкоголя, продаваемого торговыми сетями. Это существенно повысило доходность государственного предприятия Укрспирт, чья прибыль только в 4-м квартале минувшего года составила 23,2 миллиона гривен (в 2018 году – 4,5 миллиона). Но правительство Гончарука упорно хотело его продать…

Читайте такжеУникальный "козел отпущения": почему Зеленскому пока не стоит увольнять ГончарукаС 1 февраля 2020 года начала работать программа "Доступные кредиты 5-7-9%" для бизнеса, в которой государство обещало компенсировать банкам разницу с привычными до сегодня 20-22% годовых. Обещание отличное, вот только откуда взять эти деньги, если ВВП страны не растет, а государственная казна продолжает пустеть? Говорят есть счастливцы, которые все же получили эти кредиты. Однако, близкие мне люди имели опыт обращения за кредитом по этой программе и им популярно объяснили кому и сколько нужно откатить.

Летом будет веден в действие новый регламент правительства. Его разработчики высоко оценивают это достижение и даже считают, что оно позволит максимально "прозрачить" весь управленческий алгоритм, снизить коррупционную ренту и пр. Однако, как верно говорят знающие люди, не факт, что Регламент от Гончарука заработает при новом премьере.

Минусы правительства Гончарука

Недостатки работы уходящего в отставку правительства можно перечислять бесконечно. Начиная с дикого желания максимально высоко поднять зарплаты "себе красивым". Что перед Новым годом некоторым министрам удалось провернуть с невероятным успехом. Разразившийся после этого скандал больно ударил по рейтингам Владимира Зеленского и его политической силы, наглядно продемонстрировав, что у Гончарука в подчинении работают не одни только "бессребреники".

Просто ужасными оказались результаты работы налоговой службы и таможни, фактически проваливших планы по наполнению государственной казны.

Налоговая служба обещала в январе-феврале 2020 года собрать не менее 62,8 миллиарда гривен. Собрала только 59 миллиардов.

С таможней все еще более катастрофично: вместо запланированных 57,9 миллиардов гривен госбюджет получил лишь 40,7 миллиарда. На целую четверть ниже плана"!

Всего было недополучено 17,2 миллиарда долларов. И это только за первые два месяца нынешнего года. Фактически госбюджет 2020 года выполняется лишь на 87,7%. А если нет денег, то какие-то госпрограммы однозначно не получат обещанного финансирования. Возможно, это будет сфера образования, медицина, наука или программа восстановления украинских дорог?

Седьмой месяц продолжается падение промышленного производства. В январе - на 5,1% (по сравнению с январем 2019 года) и на 8,4% по сравнению с декабрем 2019 года. В перерабатывающих секторах падение - 3,2%, в добывающих - 4,5%.

Читайте такжеВместо посадок - "байки про фуфайки": как Зеленский теряет последний шанс изменить странуПадение промышленности идет во всех регионах: в Тернопольской области - 15,3%, и на Луганщине - 26,0%.

Грузооборот в январе упал на 20,7% Рекорд за 20 лет!.

Индекс ожидаемой деловой активности, по расчетам НБУ, снизился за месяц на 8,3 пункта до отметки 40,3. Нейтральный уровень - это 50 пунктов.

Общая задолженность по зарплате в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составляла 3,034 млрд грн.

Задолженность населения по оплате коммунальных услуг быстро растет и уже достигла 61,5 млрд грн, без учета электроэнергии. В январе сумма долга выросла на 6,7%.

С мировой пандемией коронавируса все еще более сложно. Сколько о ней говорили и писали, но правительство оказалось к этому не готово. У "умных государственных мужей" даже не хватило соображения правильно донести информацию о COVID-19. Как результат, дикие (практически средневековые) волнения в Новых Санжарах с разбитыми и сожженными автобусами, в которых везли ЗДОРОВЫХ украинцев, эвакуированных из Китая.

То, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сегодня демонстративно проходит с ними карантин, уже не имеет никакого значения. Если взялись руководить, то извольте сначала думать.

Министр экономики Тимофей Милованов любит выступать на ток-шоу, но не сообразил, что пандемия коронавируса обязательно приведет к мировой рецессии и значительному уменьшению товарооборота с Китаем. Разработал ли он программу по упреждению негативных последствий и стимулированию производства, обеспечивающего внутренний спрос на предметы первой необходимости, технику, сырье и многое другое, поступающее в Украину из Поднебесной? НИ-ЧЕ-ГО! А ведь украинский рынок ширпотреба практически полностью состоит из китайской продукции!

Как результат, уже сегодня мы наблюдаем снижение ВВП, рост убытков предприятий, увеличение числа банкротств и сокращение рабочих мест. Все это неизбежно спровоцирует новый отток рабочей силы из страны. Помнится, перед выборами президента Владимир Зеленский обещал совершенно иное.