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Украина подписывает приговор своей нефтегазовой отрасли

Юрий Корольчук

Энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий

24 марта 2020, 09:29

Убийственная "реформа" нефтегазового сектора во главе с Коболевым будет продолжаться.

Коболев
Коболев остается в кресле главы Натфогаза / УНИАН

Продление контракта с главой Нафтогаза Андреем Коболевым вызвало шок и панику. Шок вызванный непониманием как можно продлить контракт с руководителем, индекс KPI (ключевые показатели эффективности) которого приближается к нулю. Именно Коболев провалил программу добычи газа "20/20", не выполнил условия предварительного контракта, превратил компанию в придаток к международным газовым трейдерам, наносит Нафтогазу ежегодно ущерб на сумму $400 млн. от переплаты за реверсный газ, целенаправленно довел ситуацию до снижения уровня доходов Украины за транзит российского газа.

Паника на рынке газа вызвана пониманием того, что Коболев дальше будет продвигать интересы международных газовых трейдеров. Это касается как влияния на деятельность по транзиту газа, обслуживанию газовых магистральных сетей, так и снижения добычи газа.

В защиту Коболева можно услышать любимый и единственный аргумент его группы поддержки, который заключается в том, что компания победила в суде Стокгольма по делу против российского Газпрома. Однако, результат обеспечили привлечение внешних юристов, которые получили за это плату. Нафтогаз фактически в процессе не участвовал. Более того, новый договор о транзите газа оказался провальным и убыточным для Украины, поскольку государство потеряло более половины ($1,3 млрд.) предыдущих доходов от транзита российского газа.

Президент Зеленский, от которого ожидали решения проблемы Нафтогаза, самоустранился от решения по Коболеву. Скандальная репутация и низкая эффективность - это все формирует негативный образ главы Нафтогаза. Но Зеленский поддержал переназначение Коболева и оказался даже готов пожертвовать частью своего еще высокого рейтинга на благо интересов Коболева и его лоббистов. Сейчас для Зеленского это не критично, но очень скоро это может негативно отразиться на рейтинге президента.

Главными "акционерами" Нафтогаза уже давно является не государство, а трейдеры газа, международные банковские и финансовые организации, которые зарабатывают и хотят дальше зарабатывать на Нафтогазе. Сам же Коболев - это по большому счету управляемый "бот", который не работает в интересах Украины.

Функционирование в режиме "бота" и продолжение работы Коболева сегодня критически необходимо для следующих целей:

  1. Начало приватизации компаний "Оператор ГТС Украины" и "Магистральные газопроводы Украины".
  2. Начало приватизации компании "Оператор подземных газовых хранилищ Украины".
  3. Приватизация "Нафтогаза" как трейдинговой компании или банального газового "торгового дома".
  4. Снижение добычи газа государственной компанией "Укргазвидобуваня", что позволит наращивать импорт газа.

Именно с такими целями происходила перезагрузка "бота" Коболева.

В то же время, является важным процесс сегментации деятельности Нафтогаза. Коболев фактически уже возглавляет компанию, деятельность которой сужена до торговых процессов, продажи газа. А также частичной и малопонятной имитацией энергоэффективности. Оператор ГТС Украины юридически остается в составе Нафтогаза, но фактически оператор ГТС и ее руководитель Макогон уже давно вне контроля Нафтогаза. Это же касается Укргаздобычи. Поэтому процесс так называемой "реформы" нефтегазового сектора будет продолжаться. И не в интересах Украины.

Андрей Коболев Нафтогаз гтс Укргаздобыча Юрий Корольчук
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