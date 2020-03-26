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Халатность, равносильная диверсии: украинское войско может остаться голодным

Мирослав Гай

Офицер резерва, заместитель главы Совета военного резерва при Генштабе ВСУ, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко"

26 марта 2020, 10:02

Те, кто защищают Украину, могут не получить продукты питания не из-за продовольственного кризиса или карантина, а из-за непрофессиональности власти. (дальше – укр.)

ВСУ
Офицер запаса объяснил, почему армия может остаться голодной / УНИАН

Офіс президента України звернувся до губернаторів, аби ті допомогли в разі виникнення критичної ситуації прогодувати ЗСУ - налагодили безкоштовне постачання продовольства військовослужбовцям. За словами заступниці керівника Офісу президента Анни Коваленко, "епідемія коронавірусу стала причиною відмови від підписання договорів суб’єктами господарювання, які надають послуги з харчування у військових частинах". Вона зазначила, що критична ситуація може скластися вже сьогодні, 25 березня.

Однак ця "критична ситуація" із забезпеченням українських військовослужбовців продуктами харчування склалася з однієї-єдиної причини – через те, що влада не спромоглася вчасно продовжити контракти із постачальниками, які до того забезпечували нашу армію продовольством.

Тобто проблема не в тому, що в Україні немає чи бракує продовольства – це не питання кризи продовольства. Так само це сталося не через запроваджений карантин. Проблема в тому, що влада не змогла заздалегідь домовитися з постачальниками: вона розігнала всіх старих постачальників, а нових так і не знайшла до моменту закінчення договорів із попередніми.

Відтак, проблема в бездарному управлінні державою команди Зеленського.

Про те, що термін дії договорів із постачальниками продовольства спливає у березні, було відомо давно. Про це попереджали і радили тримати руку на пульсі, аби уникнути такої халепи, але у відповідь, як завжди, було сказано, що "вони все й так знають самі". Тепер маємо проблеми. В умовах війни це – халатність, рівносильна диверсії.

Читайте такжеМинобороны приостановило призыв в армию: в чем причинаВарто наголосити, що ці договори укладалися на рік. Тобто про те, що термін дії договорів добігає кінця, влада знала давно, але просто нічого не робила.

Тепер ОПУ просить держадміністрації бути готовими в разі критичної ситуації взяти на себе забезпечення війська харчами. Це – логічне розпорядження, раз вже склалася така ситуація. Тому що не можна допустити, щоб хоча б на один день виникла проблема з продовольством у ЗСУ. Тож нехай хоча б так... Але Міноборони та влада в цілому не мали права дотягнути до такого стану, коли в ручному режимі доводиться давати накази державним адміністраціям годувати військо.

До того ж, зараз, в умовах карантину, не зрозуміло, наскільки все це затягнеться, і скільки лишатиметься проблема з постачанням продуктів у військо. Ми виявилися неготовими до елементарних речей. Це стосується ледь не всього – від медичних масок, яких немає в аптеках, спирту (хоча Укрспирт має всі потужності, аби забезпечити державу антисептиками) і до харчування війська.  

Перебої з постачанням продовольства ЗСУ – це лише маленька проблема, одна з усіх тих, що зараз накопичуються по різних напрямках, а маски і харчування війська – це лише маленькі прояви. 

Мирослав Гай, офіцер запасу, волонтер, голова благочинного фонду "Мир і Ко", спеціально для Главреду

Мирослав Гай ВСУ армия продукты голод питание
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