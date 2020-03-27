Зеленский должен сказать, что смерть сотен тысяч является для Украины приемлемой ценой

Зеленскому пора сказать народу, что карантин убьет больше, чем коронавирус / кадр из видео

Украинская власть в лице президента, правительства, парламента сегодня стоит перед выбором, который стесняется озвучить, но скрывая который, Украина теряет людей и драгоценное время, потеря которого приводит к потере ещё большего количества людей.

Вот какие слова сегодня должен сказать президент Украины:

"Дорогие украинцы, эпидемия коронавируса и глобальный экономический кризис поставили нас перед жёстким выбором.

Он выглядит так - мы являемся настолько нищей и неорганизованной страной, что для нас карантин несет такую же угрозу, как и коронавирус.

Читайте такжеКоронавирус - лучшее, что могло произойти с УкраинойПотому мы принимаем решение игнорировать коронавирус, поскольку потеря нескольких сот тысяч (или миллиона-двух людей в худшем случае) является для нас приемлемой. В противном случае нам угрожает коллапс экономики, который повлечёт ещё большие потери.

Состояние нашего государства, экономики, социальных отношений, этики и морали таково, что мы неспособны реализовать ни одну рациональную стратегию, которую сегодня осуществляют развитые государства.

Мы сами себя полушагами, полумерами, полупоступками загнали в состояние полугосударства и полужизни.

Потому нам придётся идти самым жёстким, но единственно возможным для нас путём.

Мы оставим природе определить, кто должен жить и умирать, сосредоточившись в целом на выживании популяции. Мы на войне, а война требует напряжения всех сил и самопожертвования.

На этом пути многие из нас потеряют родных и близких. Потери можно уменьшить, если мы будем дисциплинировано осуществлять элементарные меры защиты:

Мы должны приучить себя к коллективным действиям.

Нам придётся отказаться от эгоизма и алчности, которые привели нас в такое ужасное состояние.

Эти шаги уменьшат потери, но не спасут всех. Это нужно принять. Это придётся принять.

Читайте такжеУкраинский карантин - это карго-культ из говна и палокОднако если мы сейчас сосредоточимся на том, чтобы максимально быстро запустить нашу экономику под внутренние нужды, то, в конце концов, у нас появятся ресурсы, чтобы защитить самых слабых членов нашего сообщества.

Мы построим эффективные государственные институты, которые не только будут реагировать на угрозы, но и будут их распознавать до того, как они станут таковыми.

Повторюсь, для этого нам придётся радикально измениться. Тогда и только тогда у нас появится сила, поскольку наши действия будут адекватны ситуации и вызовам.

Потому, дорогой украинский народ, мы должны разорвать этот тупиковый круг и признать эту горькую правду. Это будет первый шаг к исцелению нашей нации. И нам придётся его сделать. Спасибо за внимание".

Но эти слова никто не скажет. Мы будем миксовать разные варианты действий, потеряем кучу ресурсов, людей и время, чтобы в конце вдоволь хлебнуть говна.