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Карантинную дурь властей украинцы компенсировали своим пофигизмом

Александр Кочетков

политический аналитик

9 апреля 2020, 09:24

Люди продолжают прогулки на свежем воздухе, на улицы и в МАФы возвращается малый бизнес.

карантин,пара
Украинцы начали развлекать себя в обход указаний властей  / УНИАН

Формула функционирования нашего государства звучит примерно так: "Дурость вверху компенсируется пофигизмом внизу и неисполнительностью посередине".

Сейчас, во время перегибов карантина, проявление этой формулы становится заметнее.

Люди продолжают прогулки на свежем воздухе — пешком и на велосипедах, в масках и без, и, как правило, никто их не трогает. Начинают потихоньку работать парикмахерские — как в свое время подпольные катраны. Кофейные киоски продают напитки. Возле рынков предлагают свежие продукты из-под полы.

Люди рассудили, что открыть свое заведение и коррумпировать участкового полицейского — риск, но все равно это лучше, чем, сложив лапки, ждать коллекторов, которые придут выбивать просроченный банковский кредит.

Читайте такжеКогда за нарушение карантина уже начнут расстреливать?А вот если власть попытается прикрыть и подобные неофициальные лазейки, то может полыхнуть. Причем, полыхнуть всерьез.

И моментально возникнут лидеры-разрушители, вроде Дмитрия Яроша или Владимира Парасюка, которые организуют и возглавят процесс сноса власти. А вот лидеров-созидателей, которые должны прийти вслед за разрушителями, не видно и на горизонте. Даже в подзорную трубу не видно. Тех, кто представляет контуры будущего государственного здания, способен разработать его проект и организовать строительство.

Поколение "новых лиц", кто как бы перенял передовой капиталистический опыт и демонстрировал феноменальное понимание экономики и политики в соцсетях, было задействовано во власти в рамках офиса президента, "Слуги народа" и "Голоса". Выяснилось, что они не просто ничего не умеют руками, их нельзя подпускать даже к таблице умножения. Потому что поломают.

Тогда кто? Все те же, которых мы знаем лет двадцать? Но смогут ли они построить то, что нужно, а не то, что стоили все это время?

Александр Кочетков новости Украины карантин в Украине коронавирус в Украине режим ЧС в Украине
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