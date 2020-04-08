"Трюк с обезьяной": в Сети высмеяли новые откровения "слуги народа" Тищенко

Николай Тищенко / Скриншот

Народный депутат Украины Николай Тищенко оценил состояние украинской экономики и дал рецепт выхода из кризиса.

В частности, народный избранник утверждает, что денег в государственной казне нет и для решения проблем стране необходим новый кредит.

"В стране черная дыра, денег нет! Вы что этого не понимаете? Денег нет — всё было украдено", - заявил Тищенко.

Отметим, что пользователи в Сети иронически оценили откровения "слуги народа" и обратили внимание на то, что его в словах много путаницы и непрофессионализма.

"Краткая лекция о сути монетаристской экономической теории. Я думаю - самое время Николаю из ресторатора становиться Мэром. Теперь нужно подумать - с какого населенного пункта пробовать! Настоятельно рекомендую", - подчеркнул нардеп Алексей Кучеренко.

"Есть старый трюк, когда обезьяне дают формировать пакет акций и собранный ею "инвестиционный портфель" часто оказывается удачнее, чем вариант, предложенный профессиональными аналитиками. Это я к тому, что Зеленскому следует завести обезьяну и советоваться с ней. Потому что все, абсолютно все, его кадровые решения оказались провальными. А на фракцию Слуга народа так вообще больно смотреть", - пишет Вячеслав Чечило.

"Эталонный", - иронически добавил экономический эксперт Дмитрий Марунич.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время заседания фракции Слуга народа произошел конфликт между народными депутатами. В частности, в словесную перепалку вступили Александр Куницкий и Николай Тищенко.