От украинской медицины почти ничего не осталось?

Кто понесет ответственность за развал украинской медицины? / УНИАН

Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что для Украины критической может стать ситуация, при которой количество больных коронавирусом достигнет 10-12 тысяч человек – он назвал это сверхтяжелой нагрузкой для украинских медиков.

Номинальная мощность украинской системы здравоохранения, по данным Министерства охраны здоровья Украины, составляет 270 727 больничных коек, а общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – 847 132 места.

Также в Украине сейчас есть 154265 врачей и 296054 работников среднего медицинского персонала. То есть, нагрузка в 10-12 тысяч заболевших никак не должна привести к критической ситуации в украинской системе здравоохранения, поскольку ее номинальная мощность гораздо выше.

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Может ли означать заявление министра, что от украинской медицины сегодня почти ничего не осталось?

Если ничего не осталось, то кто за это ответит?