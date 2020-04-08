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Когда за нарушение карантина уже начнут расстреливать?

Владимир Вахитов

преподаватель, старший научный сотрудник Киевской школы экономики

8 апреля 2020, 08:21

Власти вводят все новые безумные меры, превратив страну в сплошное гетто без доступа к солнцу, медицине и средствам заработка.

карантин
Украина карантинная / Фото pixabay.com

Я хотел бы уточнить у партии и правительства, когда уже наконец ради защиты жизней от коронавируса начнутся массовые расстрелы нарушителей прямо в парках? Это было бы честнее.

Давайте про цену вопроса поговорим. В годах отнятой жизни. Исследования последних нобелевских лауреатов Дуфло и Баннерджи прямо связывают здоровье, образование и бедность. Бедность не позволяет делать инвестиции в себя, и в результате качество и продолжительность жизни резко падают. Ваши решения открывают ловушки бедности для миллионов людей, что выльется в годы потерянной жизни для всех, кого они затронут.

Например, 17 тыс грн штрафа - это сразу минус несколько лет жизни для всех членов семьи, живущей на средний доход, в результате недостатка питания и образования детей, а также невозможности вовремя решать медицинские проблемы, от ремонта зубов до регулярных проверок по линии кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, гинекологии и прочего. В стране, где и без того у каждого взрослого по несколько хронических болячек, и чем беднее семья, тем их больше, и где к врачу обращаются, когда очень припекло, бо тупо денег нет.

Читайте такжеЗаработало приложение контроля карантина, за отказ им пользоваться будут штрафоватьНапример, запрет прогулок в солнечное время - это нехватка витамина D, и снова сопутствующее ослабление организма, особенно детского, влияние на крепость скелета, и снова минус годы жизни. Например, закрытие мелких бизнесов и детских учреждений - это выкидывание в бедность миллионов семей, где есть только один родитель, либо где нельзя работать удалённо. А запрет выхода на улицу - это гиподинамия, ожирение, депрессия, стресс, и, как следствие, всплеск более ранних смертей от сердечно-сосудистых заболеваний (которые, напомню, и так являются самой распространенной причиной смерти в Украине). А ещё рост домашнего насилия, с травмами, и самоубийств. Давайте посмотрим на статистику разводов и самоубийств в мае-июне, например? Запрет на поездки по городу - это сосредоточие людей в маленьких магазинах у дома и дополнительный шанс заразиться, поскольку многие огромные и полупустые Ашаны и все Метро стоят вне зон плотной застройки. Запрет на поездки по стране - это миллион потенциальных смертей от рака и почечной недостаточности, поскольку именно столько у нас больных с таким диагнозом, и химиотерапия, и гемодиализ большинство таких пациентов проходило в Киеве. С какой целью у всех перечисленных категорий людей отбирается здоровье, будущее и годы продуктивной жизни?

Читайте такжеУкраинский карантин - это карго-культ из говна и палокНи в одном решении я пока что не видел этих расчетов. Но страшно даже не это. Страшно, что ни в одной коммуникации ни городских, ни центральных властей не звучит заботы о людях. У нас карантин, чтобы не перегрузить систему здравоохранения, чтобы она могла успеть спасти несколько десятков (может, сотен) тысяч лет жизни быстро. И если ради этого нужно поставить на кон несколько сотен тысяч (и даже миллионов) лет жизни других людей, но только медленно, то так тому и быть. Вы киваете на протоколы МОЗ и опыт китайцев. А какие последствия вы сами просчитали конкретно для Украины? На каких данных основаны совершенно драконовские меры, наделение полиции беспрецедентным правом толковать размытые и нечеткие постановления в свою пользу, ограничение базовых свобод, дискриминация по возрасту (кстати, почему именно 60 лет, а не 65, 70 или 75?) и прямое нарушение Конституции? Какими ещё цифрами вы оперируете, кроме процента заболевших среди протестированных и количества умерших за последнюю неделю в Италии? И почему мы не видим никаких расчётов, хотя бы на коленке, о которых можно хоть что-то говорить? Даже в экспертном сообществе?

Кого именно вы защищаете карантинными мерами? И какой ценой? Кто дал вам право так бездарно распоряжаться жизнью и благосостоянием миллионов людей? Кто понесёт ответственность за преждевременные смерти вполне здоровых и продуктивных людей, которые так или иначе были вызваны вашими истерическими решениями?

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