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Штрафы и уголовная ответственность: что нужно знать об ужесточении карантина

4 апреля 2020, 17:07

Украинцев обязали носить с собой документы, удостоверяющие личность.

полиция, маска, коронавирус
Украинцев будут штрафовать за нарушение карантина / УНИАН

С 6 апреля пребывание на улицах в масках является обязательным, говорится в разъяснении правительства относительно новых ограничительных мер на период карантина, которые будут действовать с 6 по 24 апреля, предусмотренных постановлением №211.

Ужесточение карантина: все в масках

Один из главных вопросов украинцев - возможность ходить по улице без маски. В постановлении правительства сказано, что во всех общественных местах необходимо быть в маске или респираторе. Общественное место - часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.).

Однако, перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; учреждения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория и тому подобное.

Читайте такжеЖесткий контроль: кому запретят выходить из дома из-за коронавируса"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место", - подчеркнули в Кабмине.

Проверка документов и штрафы: кому грозит наказание

Также отмечается, что требование обязательно иметь с собой документы, удостоверяющие личность, необходимо для того, чтобы проверить, не должен ли человек быть на самоизоляции или в обсервации.

"А также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что гражданина могут оштрафовать за поход в парк или отсутствие маски. За нарушение правил карантина - штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.

"А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность", - говорится в разъяснении.

Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.

Больше двух не собираться: где можно гулять во время карантина

Кроме того, в рамках ужесточения карантинных мер гулять вокруг домов разрешено, но нельзя передвигаться группами более двух человек и ходить в парки и зоны отдыха.

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По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение - сопровождение детей независимо от их количества. Гулять вокруг дома не запрещено, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух человек и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и т.д., говорится в разъяснении.

В то же время детям до 14 лет рекомендуется выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов. В постановлении №211 указано, что детям не разрешено находиться без сопровождения только в общественных местах. Но даже подъезд и территория вокруг вашего дома могут подпадать под определение общественного места. Поэтому рекомендуем детям не покидать дом без сопровождения взрослых, отметили в Кабмине.

Кроме того, посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон разрешается только в случае, если нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости.

При этом отмечается, что выгуливать домашних животных можно не более чем вдвоем.

"Выгул домашних животных в парках и скверах разрешается только одним человеком", - добавили в Кабмине.

Вынужденная самоизоляция пенсионеров: кто в группе риска

В то же время люди старше 60 лет не должны выходить из дома, поскольку относятся к группе повышенного риска, уязвимой к инфицированию коронавирусом.

Читайте такжеУ Зеленского анонсировали ужесточение карантина, названа дата"Люди старше 60 лет пока что должны сидеть дома. Они относятся к группе повышенного риска, поэтому – нуждаются в самоизоляции. Что это значит? Во-первых, они должны находиться в определенном ими месте самоизоляции. Во-вторых, воздерживаться от контакта с другими лицами - кроме тех, с которыми они совместно проживают", - говорится в разъяснении.

Также отмечается, что людям, которые находятся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено в масках посещать магазины и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более 2 километров от места самоизоляции.

Кроме того, правительство поручило облгосадминистрациям принять дополнительные меры для установления и обслуживания одиноких лиц и лиц, одиноко проживающих, среди граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать надлежащее социальное сопровождение.

Напомним, накануне Кабинет министров объявил новых мерах карантина из-за пандемии китайского коронавируса.

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