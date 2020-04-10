Обыски у Черновол - очередная "тухлятина"

Татьяна Черновол в ГБР / glavcom.ua

Простите, а кто такая Татьяна Черновол в рамках современных реалий? Вот зачем делать из нее жертву, надувать ее нулевую сейчас значимость, предъявляя ей нелепые и заведомо недоказуемые обвинения?

Обыск у нее что, вызовет удовлетворение в обществе — мол, и у небожителей бывают проблемы? Так ведь нет. Вот если бы Петра Порошенко торбили — может, народ бы и оценил. Или кого-то из новых прихватили бы.

Обвинение по одному из эпизодов — трагическому, но все же не самому значимому во всей истории Евромайдана — это разве то, что снимет недовольство общества, так как и не получившего ответа, кто виновен в кровавой бойне? Почему этот эпизод с погибшим во время пожара получил приоритет по сравнению с подобными в Киевском доме профсоюзов и доме профсоюзов Одессы?

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Вот если бы кто-то продуманно разворачивал спецоперацию против Украины, то он бы действовал именно так: выводил из равновесия (но не доводил по посадки!) наиболее одиозные скандальные фигуры, они немедленно начинают призывать к неповиновению, протестам, сносу власти и прочим потрясениям, которые карантинная страна может и не перенести.

Но вряд ли это тонкий заговор. Скорее, как всегда — тупое желание выслужиться и отрапортовать наверх. А чем закончится — пускай наверху и думают.