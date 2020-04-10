Громкое обвинение в убийстве: к скандальному экс-нардепу Черновол пришли с обыском

Татьяна Черновол / Фейсбук Д.Кучера

К народному депутату Украины 8-го созыва Татьяне Черновол пришли следователи Государственного бюро расследований.

Как рассказала она в соцсетях, обыски проходят в ее доме в селе Гора Бориспольского района Киевской области в рамках расследования дела Майдана.

"Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана. Антимайдан в действии", – сообщила Черновол в своем аккаунте в Facebook.

Она также опубликовала фото постановления об обыске.

/ Фейсбук Т.Черновол

Отметим, что основанием для обыска послужили события февраля 2014 года, когда Черновол принимала участие в захвате офиса Партии регионов, во время которого погибли люди. При этом Черновол подозревают в "убийстве по сговору особо опасным для жизни людей способом".

Напомним, недавно Черновол со скандалом вытолкали с пресс-конференции в Государственном бюро расследований.

Как известно, в 2019 году Черновол сорвала брифинг Романа Трубы.