Громкое обвинение в убийстве: к скандальному экс-нардепу Черновол пришли с обыском

Правоохранители расследуют события февраля 2014 года во время Майдана.
К народному депутату Украины 8-го созыва Татьяне Черновол пришли следователи Государственного бюро расследований.
Как рассказала она в соцсетях, обыски проходят в ее доме в селе Гора Бориспольского района Киевской области в рамках расследования дела Майдана.
"Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана. Антимайдан в действии", – сообщила Черновол в своем аккаунте в Facebook.
Она также опубликовала фото постановления об обыске.
Отметим, что основанием для обыска послужили события февраля 2014 года, когда Черновол принимала участие в захвате офиса Партии регионов, во время которого погибли люди. При этом Черновол подозревают в "убийстве по сговору особо опасным для жизни людей способом".
Напомним, недавно Черновол со скандалом вытолкали с пресс-конференции в Государственном бюро расследований.
Как известно, в 2019 году Черновол сорвала брифинг Романа Трубы.