УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Громкое обвинение в убийстве: к скандальному экс-нардепу Черновол пришли с обыском

10 апреля 2020, 08:29

Правоохранители расследуют события февраля 2014 года во время Майдана.

Черновол
Татьяна Черновол / Фейсбук Д.Кучера

К народному депутату Украины 8-го созыва Татьяне Черновол пришли следователи Государственного бюро расследований.

Как рассказала она в соцсетях, обыски проходят в ее доме в селе Гора Бориспольского района Киевской области в рамках расследования дела Майдана.

"Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана. Антимайдан в действии", – сообщила Черновол в своем аккаунте в Facebook.

Она также опубликовала фото постановления об обыске.

/ Фейсбук Т.Черновол

Отметим, что основанием для обыска послужили события февраля 2014 года, когда Черновол принимала участие в захвате офиса Партии регионов, во время которого погибли люди. При этом Черновол подозревают в "убийстве по сговору особо опасным для жизни людей способом".

  • К Татьяне Черновол пришли с обыском Фейсбук Т.Черновол
  • К Татьяне Черновол пришли с обыском Фейсбук Т.Черновол

Напомним, недавно Черновол со скандалом вытолкали с пресс-конференции в Государственном бюро расследований.

Как известно, в 2019 году Черновол сорвала брифинг Романа Трубы.

Татьяна Чорновол обыск ГБР Майдан
Сейчас вы просматриваете новость «Громкое обвинение в убийстве: к скандальному экс-нардепу Черновол пришли с обыском». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:04
Новый ляп в онлайн-уроках: школьников учат роликом с ошибкой
09:02
Отмирают целые участки важного органа: ученый напугал жуткими последствиями COVID-19
08:55
Зеленский сломался и больше не хочет быть реформатором мнение
08:51
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 апреля: пагубная болтовня и карьерная победа Видео
08:29
Громкое обвинение в убийстве: к скандальному экс-нардепу Черновол пришли с обыском Фото
08:17
"Доколе будем сидеть в четырех стенах?": Аваков дал прогноз, когда карантин в Украине закончится
08:02
Как организовать аджарское застолье на карантине новости компании
08:01
Акушерка 2020 - дата выхода, актеры и сюжет Видео
07:59
Где найти подработку на карантине
07:45
Как коронавирус передается в магазине: ученые на видео показали, в чем опасность Видео
07:30
Приметы на Вербное воскресенье 2020 на вербу и что можно делать Видео
07:14
Новое продление карантина: инфекционист сказал, сколько еще украинцам придется сидеть дома
07:08
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 10 апреля
06:55
Порошенко лучше сядет, чем распрощается с деньгами мнение
06:40
Астролог сказал, когда и почему Зеленскому грозит потеря поста
06:22
"Дыра на десятки миллиардов": эксперт объяснил, чем грозит экономике продление карантина
05:54
В моду вернулось эффектное окрашивание волос в стиле 90-х: фото Фото
05:16
День брата и сестры 2020 – милые поздравления в прозе, стихи и открытки
04:43
Стильный маникюр дома – в моде ногти цвета сирени и лимонный маникюр: фото Фото
04:30
Эксперты назвали лучшую секс-позу для зачатия ребенка
04:10
Коронавирус в Украине: эксперт предупредил о мощной второй волне Видео
04:01
Названы самые полезные консервы
02:52
Что делать, чтобы деньги водились и что нельзя хранить в кошельке Видео
02:32
Надежда Бабкина находится в инфекционном боксе - подробности
02:30
Вторжение с тыла: эксперты рассказали, почему мужчин тянет к анальному сексу
02:01
Голая Мишаня Мишина без трусиков засветила сочную грудь и упругую попку
01:15
Побочка вплоть до слепоты: Швеция отказалась от лекарства, которым лечат коронавирус в Украине
00:44
"Большинство из нас переболеет": эпидемиолог сделал прогноз по распространению Covid-19 в Украине Видео
00:19
10 апреля – какой сегодня праздник – День брата и сестры 2020 Видео
09 апреля, четверг
23:58
Ученые подсчитали, сколько людей в Украине может умереть от коронавируса Видео
23:36
Закрывают даже продуктовые магазины: в Черновицкой области вводят жесткий карантин Видео
23:35
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 9 апреля почти достигло психологической отметки
23:25
В моде импозантная женская стрижка блант боб, которая молодит - фото Фото
23:09
Крупная вспышка Covid-19 под Днепром: полиция обыскала библейскую школу Видео
22:55
Омбудсмен рассказала, как Россия издевается над украинскими политзаключенными
22:31
МВФ прогнозирует после эпидемии самый масштабный кризис в истории
22:20
В Боярке вспыхнул масштабный пожар: люди сидят без света и воды Видео
22:05
"Куколка"-порноактриса засветила сочные прелести на сексуальных фото Фото
21:59
Уникальная каша: диетолог объяснила, чем полезна полба Видео
21:45
"Смерть оккупантам": в Болгарии повредили легендарный памятник советскому Алеше
21:40
Легкая форма коронавируса: названы пять главных симптомов
21:26
Страшные сказки Город Ангелов 2020 - дата выхода, актеры и трейлер Видео
21:09
Шмыгаль пояснил, как будут послаблять карантин после эпидемии Видео
21:07
"Запретить не можем": копы назвали условие проведения служб на Пасху
20:30
У каждого своя ложь 6 серия смотреть онлайн 09-04-2020 Видео
20:18
Эксперт ошарашил правдой о покупке аппаратов ИВЛ во время пандемии
20:10
Под Житомиром поджигатели сухой травы спалили сельсовет
20:08
Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон - дата выхода и актеры Видео
19:51
Пандемия коронавируса: Комаровский сказал, что лучше не носить Видео
19:31
Цены на нефть резко подскочили: Россия и Саудовская Аравия договорились о добыче
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять