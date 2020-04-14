Опасный бизнес: почему церкви нужно закрыть на карантин

Церковь в условиях эпидемии - самое опасное место /dn.npu.gov.ua

Не стоит удивляться, что попы московского патриархата, презрев все рекомендации, продолжали устраивать массовые мероприятия на территории своих церквей в это воскресенье. Они всего лишь действуют исходя из логики своих интересов. Своих бизнес-интересов.

Какой выбор перед ними? Два сценария.

Первый - они работают и становятся рассадником эпидемии. В таком случае, в худшем варианте, учитывая специфических характер паствы, они могут потерять до 10% прихожан. Что неприятно. Но не смертельно для их бизнеса. Тем более те, кто выживет, будет очень напуган. А страх – это корм любой религии. Плюс, выжившие будут уверены, что они выжили как раз потому, что молились, ходили в церковь и что в церкви молились за них. Церковь убедит тех, кто выжил, что именно церковь их защитила. Так всегда прокатывало. А значит их лояльность церкви увеличиться многократно. В итоге, финансовые потери будут минимальны.

Читайте такжеАгенты коронавируса: как украинские церкви становятся рассадниками биотерроризмаВторой сценарий – они "работают удаленно". Но что тогда? Тогда определенный большой процент паствы может увидеть, что им не нужен посредник. Что не обязательно для беседы с Богом и для празднования даже самого большого праздника обращаться за помощью к церкви. А значит и вообще можно не обращаться. И тогда лояльность паствы существенно упадет. Если не надо святить пасху в церкви, то зачем вообще нужна эта церковь? Тогда туда можно не нести деньги. В итоге, перед церковью возникнет риск потери значительной части своих доходов. А все эти "мерседесы" потребляют очень много топлива, которое до сих пор стоит денег. И московский патриархат не может себе позволить такой финансовый риск.

Таким образом, их поведение абсолютно естественно. И оно исходит из бизнес-логики. И государство должно воспринимать их сейчас как бизнес. Бизнес из сферы услуг. И вводить такие же карантинные ограничения, какие введены для магазинов и ресторанов.

Причем должно воспринимать церковь как бизнес с самыми высокими эпидемиологическими рисками, учитывая принятые там традиции бить друг друга палками, целовать руки и пить всем вместе из одной ложки. Ни один ресторан или магазин бытовой техники не сравниться с храмом в степени риска подхватить там заразу.

Ни рестораны, ни парикмахерские не закрылись бы сами. Потому что они должны работать и зарабатывать деньги. И их насильно закрыло государство. Точно также все эти церкви Московского Патриархата не закроются сами. Государство обязано их закрыть. Также решительно, как закрыло парки и спортплощадки.

Карантин очень больно бьет по экономике. Сильно бьет по малому и среднему бизнесу. И будет очень обидно, если все это пройдет зря. Если один из самых крупных бизнесов в стране в сфере предоставления услуг, в сфере предоставления религиозных услуг, продолжит работать. А работая станет источником вспышки эпидемии. Чтобы не допустить которую и закрыли экономику на карантин. И смысл в карантине если он не даст никакого эффекта? Выходит, сотни тысяч людей потеряли работу зря? Выходит, что тысячи судеб будет разбито просто так? И мы все равно столкнемся и с эпидемией, причем на фоне спровоцированного карантином кризиса.