УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Опасный бизнес: почему церкви нужно закрыть на карантин

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

14 апреля 2020, 10:42

Государство должно воспринимать церковь как бизнес с самыми высокими эпидемиологическими рисками.

Церковь
Церковь в условиях эпидемии - самое опасное место /dn.npu.gov.ua

Не стоит удивляться, что попы московского патриархата, презрев все рекомендации, продолжали устраивать массовые мероприятия на территории своих церквей в это воскресенье. Они всего лишь действуют исходя из логики своих интересов. Своих бизнес-интересов.

Какой выбор перед ними? Два сценария.

Первый - они работают и становятся рассадником эпидемии. В таком случае, в худшем варианте, учитывая специфических характер паствы, они могут потерять до 10% прихожан. Что неприятно. Но не смертельно для их бизнеса. Тем более те, кто выживет, будет очень напуган. А страх – это корм любой религии. Плюс, выжившие будут уверены, что они выжили как раз потому, что молились, ходили в церковь и что в церкви молились за них. Церковь убедит тех, кто выжил, что именно церковь их защитила. Так всегда прокатывало. А значит их лояльность церкви увеличиться многократно. В итоге, финансовые потери будут минимальны.

Читайте такжеАгенты коронавируса: как украинские церкви становятся рассадниками биотерроризмаВторой сценарий – они "работают удаленно". Но что тогда? Тогда определенный большой процент паствы может увидеть, что им не нужен посредник. Что не обязательно для беседы с Богом и для празднования даже самого большого праздника обращаться за помощью к церкви. А значит и вообще можно не обращаться. И тогда лояльность паствы существенно упадет. Если не надо святить пасху в церкви, то зачем вообще нужна эта церковь? Тогда туда можно не нести деньги. В итоге, перед церковью возникнет риск потери значительной части своих доходов. А все эти "мерседесы" потребляют очень много топлива, которое до сих пор стоит денег. И московский патриархат не может себе позволить такой финансовый риск.

Таким образом, их поведение абсолютно естественно. И оно исходит из бизнес-логики. И государство должно воспринимать их сейчас как бизнес. Бизнес из сферы услуг. И вводить такие же карантинные ограничения, какие введены для магазинов и ресторанов.

Причем должно воспринимать церковь как бизнес с самыми высокими эпидемиологическими рисками, учитывая принятые там традиции бить друг друга палками, целовать руки и пить всем вместе из одной ложки. Ни один ресторан или магазин бытовой техники не сравниться с храмом в степени риска подхватить там заразу.

Ни рестораны, ни парикмахерские не закрылись бы сами. Потому что они должны работать и зарабатывать деньги. И их насильно закрыло государство. Точно также все эти церкви Московского Патриархата не закроются сами. Государство обязано их закрыть. Также решительно, как закрыло парки и спортплощадки.

Карантин очень больно бьет по экономике. Сильно бьет по малому и среднему бизнесу. И будет очень обидно, если все это пройдет зря. Если один из самых крупных бизнесов в стране в сфере предоставления услуг, в сфере предоставления религиозных услуг, продолжит работать. А работая станет источником вспышки эпидемии. Чтобы не допустить которую и закрыли экономику на карантин. И смысл в карантине если он не даст никакого эффекта? Выходит, сотни тысяч людей потеряли работу зря? Выходит, что тысячи судеб будет разбито просто так? И мы все равно столкнемся и с эпидемией, причем на фоне спровоцированного карантином кризиса.

коронавирус Киево-Печерская лавра Сергей Фурса церковь карантин
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:18
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 14 апреля приблизилось к новой психологической отметке
11:11
"Пашка, продай мерседес": в Сети глумятся над УПЦ МП из-за коронавируса
11:07
Когда отменят карантин в Украине: в МОЗ озвучили сроки
10:42
Опасный бизнес: почему церкви нужно закрыть на карантин мнение
10:34
Ляшко рассказал, когда украинцев начнут массово тестировать на коронавирус Видео
10:27
Валютные качели: маятник курса доллара качнулся в другую сторону
09:56
В ВОЗ рассказали, возможно ли рецидивное заражение китайским коронавирусом
09:48
Британские ученые нашли больное место коронавируса Видео
09:37
Почти 300 новых заражений: МОЗ опубликовал свежие данные о ситуации с COVID-19 в Украине
09:22
Карантин в Украине: продуктовым рынкам снова запретят работать Видео
09:05
Страшный сон коронавируса: Китай разрешил испытание на людях двух вакцин Видео
08:49
В России во время онлайн урока школьникам показали порно
08:45
Как украинцы сами толкают власть на "закручивание гаек" мнение
08:28
Где нас ждет уханьская зараза: медик назвал самые опасные места Видео
08:04
Прокуратура подготовила новый удар по Черновол: что случилось
07:36
Сколько больных COVID-19 выдержит медицинская система Украины: в МОЗ назвали цифру Видео
07:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: теплая тайна, губительный азарт и новое знакомство Видео
06:53
Закрытие границ на полгода-год: в Украине выживут не все мнение
06:38
Модные поздравления со светлой Пасхой 2020 – коллегам и клиентам
06:29
Аналитик спрогнозировал новый курс доллара в Украине
06:17
Чистий четвер 2020 – що потрібно робити, картинки й вітання на свято
06:02
В моде удачная немецкая стрижка из 1920-х: как подстричь каре дома - фото Фото
05:40
В моду пришел французский маникюр из 90-х: как сделать френч дома - фото Фото
05:06
Самая мощная магнитная в апреле ударит на Пасху 2020 – как спастись Видео
04:33
Почему нельзя пить кофе во время пандемии: ученые рассказали об опасности
03:52
Доктор Комаровский рассказал, стоит ли тратить время на секс на карантине
03:11
Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания Видео
02:29
Диетолог объяснила, какая первая зелень полезна для организма Видео
01:41
Apple хочет существенно изменить дизайн iPhone в 2020 году
00:55
Ученые выяснили, почему женщины отказываются от регулярного секса
00:39
Дым с пожаров в Чернобыле ветер гонит к Киеву Видео
00:18
Глава МОЗ Степанов пояснил высокую смертность от Covid-19 на Прикарпатье Видео
00:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: пинок по кошельку, подножки злопыхателей и "взрыв" Видео
13 апреля, понедельник
23:56
Гомосексуализм, как причина Covid-19: ЛГБТ-организация подала в суд на Филарета Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 13 апреля
23:21
В полиции задержали мужчину, причастного к пожару в Чернобыле Видео
23:02
Заворотнюк впервые после болезни появилась в Instagram
22:59
Карантин в Украине: у Авакова разъяснили, зачем носить паспорт и будут ли штрафовать
22:30
Вкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020 Фото Видео
22:29
Прививка БЦЖ спасет от жуткого коронавируса: врач назвал одно условие
22:26
Лукашенко опровергает смерть людей в Беларуси только от коронавируса Видео
22:23
14 апреля – какой праздник: Великий вторник и День Марии Египетской Видео
22:05
Милаха-порноактриса порадовала фанатов сексапильным телом на фото Фото
22:00
Доберется ли пожар в зоне ЧАЭС до хранилищ с радиационными отходами - ответ МВД
21:42
В Киево-Печерской Лавре от коронавируса умер второй монах Видео
21:41
Journey, один из лучших эксклюзивов PlayStation, наконец-то выйдет в Steam
21:29
"Ох*енеть": новые подробности о состоянии Надежды Бабкиной
21:00
Від пацанки до панянки 4 сезон 9 выпуск - кто ушел
20:59
Пасхальная корзина: какие продукты можно святить, а какие категорически запрещено
20:50
"Обосс*лся от смеха": Кашпировский оздоравливает онлайн при эпидемии коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять