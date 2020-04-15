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Халява закончилась: зачем Трамп наказал ВОЗ

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

15 апреля 2020, 13:22

США были крупнейшими донорами для Всемирной организации здоровья.

ВОЗ, здание
Трамп наказал ВОЗ за коронавирус/ Reuters

Президент США Дональд Трамп всё же прекратил финансирование ВОЗ ООН. Что ж, ожидаемо.

Как и со многими прочими его подобными решениями, мне кажется, тут сыграли три причины:

1. Особенности администрации Дональда Трампа

  • Трамп ненавидит глобальные институты, международные организации, правила, нормы и всё, что связано с многосторонней дипломатией, которая кажется ему слишком сложной, запутанной и непонятной. Он подозрительно относится к ООН, считая, что там все только и думают, как навредить Америке. Он мыслит как топ-менеджер компании, а не президент, поэтому и принимает решения, основываясь на собственной бизнес логике. Для него ООН - это лишний, затратный и нерентабельный проект, который бесполезен для Штатов.
  • Трамп принимает решения импульсивно и резко, часто не обращая внимания на широкий контекст. Проще отрезать, чем думать.
  • Трамп известен своим скептицизмом по отношению к внешней финансовой помощи, всяким добровольно-принудительным выплатам, считая их тратой времени и ресурсов. Особенность его внешней политики - это американо-центричный экономический национализм, эго-центризм и полу-изоляционизм с консолидацией ресурсов в пределах государства. Он последовательно сокращает разную внешнюю помощь как международным организациям, так и отдельным странам в мире. Трамп в принципе противник глобализма. Читайте такжеВпереди планеты всей: почему США больше всех страдают от коронавируса

2. Внутренняя политика и выборы-2020.

  • Коронавирусная пандемия стала большой проблемой для Трампа. Рекордное количество заявок по безработице, падение роста экономики, крупнейшая вспышка эпидемии в мире - всё бьёт по дорогим ему предвыборным рейтингам и отвлекает от президентской гонки.
  • Национальная система здравоохранения оказалась не совсем готовой к подобного рода вызову. Надо кого-то обвинить: журналистов "Fake News", Китай, Европу, аналитиков-либералов, леваков, Джо Байдена или, к примеру, ВОЗ, на которую можно повесить всех собак, тем более, что организация-то не без проблем.
  • Отвлечение внимания от внутренних проблем, попытка назначить виновных за рубежом. Классика.

3. Противостояние с Китаем.

  • Готовится почва под масштабную битву с КНР за общественно-политический дискурс после пандемии по поводу того, кто виноват и кто должен заплатить.
  • Не исключаю, что Штаты создадут свой аналог ВОЗ, международную организацию типа USAID, которая будет давать всем деньги в пакете с политическими и иными условиями, такой себе новый инструмент глобального влияния. Всё в противовес Китая, разумеется.

Что будет означать на практике решение Трампа?

Это минус порядка 30% всего бюджета ВОЗ, который в 2018-2019 годах составлял примерно $ 4,5 млрд. Из них 70% - это добровольные взносы государств и частных лиц (в основном, государств).

Обязательные взносы стран-членов ООН формируют лишь до 25% бюджета, и составляют всего $ 900-950 млн. США были крупнейшими донорами для организации, как и для всей ООН, собственно.

Читайте такжеКоронавирус свалит Трампа с поста президентаМне кажется, тут есть хорошие и плохие новости.

Плохая новость: ВОЗ ослабнет, более бедные страны не смогут рассчитывать на некоторую помощь ООН в самый разгар пандемии, единства в мире будет меньше, мировой порядок будет расшатываться ещё сильнее.

Хорошая новость: возможно, кризис приведёт ВОЗ и, в более широком понимании, ООН, к переосмыслению своей роли в мире, переформатированию своей структуры и оптимизации работы и ресурсов.

Возможно, они наконец-то возьмутся за поиск более эффективных методов работы в условиях коллапсирующего мирового порядка, и реформируют сами себя.

Этот процесс назрел давно, и, вероятно, изоляционистско-эгоистические и импульсивные маневры Трампа можно даже использовать в свою пользу.

Тем более, что проблем у ООН и ВОЗ действительно достаточно. Критика в их адрес часто не безосновательна. ВОЗ действительно не всегда действовали адекватно, не всегда быстро и эффективно. Бывали провалы, бывали более успешные кейсы.

Но мне кажется, это о более широкой роли самой ООН в мире. На протяжении многих десятилетий США оставались (и остаются, в принципе) крупнейшими финансовыми донорами организации. А теперь условная "халява" закончилась, и нужно будет придумать, как жить в совершенно новом мире.

Илия Куса ВОЗ Дональд Трамп
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