Доллар по 40 уже скоро: чем грозит нынешняя стабильность гривны

​

Украине стоило бы пойти на переговоры с МВФ по реструктуризации долгов

​После нескольких дней стабильности, курс гривны начал постепенно снижаться – по состоянию на 16 апреля, гривна потеряла уже около 20 копеек.

В том, что курс доллара долгое время держался на определенном уровне, есть объективные причины. Американская валюта ослабилась, потому что в последнее время США провели огромную эмиссию в связи с осуществлением господдержки как бизнеса, так и самих американцев в период карантина - например, тем семьям, чей доход менее 75 тысяч в год, в США сейчас предоставляют около 1200 долларов и еще по 500 долларов дополнительно за каждого ребенка.

Само собой, что такое огромное вливание в экономику США (до 4 триллионов долларов), влечет за собой и девальвацию самой валюты. И эта девальвация доллара дала толчок к укреплению национальных валют во всем мире - если понаблюдать за динамикой, то это заметно от Бразилии до России.

Читайте такжеПохороны экономики: сколько лет Украина будет восстанавливаться после карантинаЧто же касается субъективных факторов, которые влияли бы в дальнейшем на стабильность валюты в Украине, то у нас их нет. Прежде всего потому, что наша экономика сейчас очень слабая. Отмечу, что МВФ уже прогнозирует падение ВВП Украины в 7,7%, хотя еще правительство Гончарука допускало рост в 3%. И так как сейчас из-за карантина продолжает активно останавливаться промышленность, то я допускаю падение не только в 7,7% (5% из которых мы можем увидеть уже к концу этого квартала), но и во все 18% к концу года.

Потому сейчас вся надежда на меморандум с МВФ, так как при таком падении уже скоро мы можем увидеть и доллар по 40. В противном случае, нам придется объявлять дефолт, так как если отток капитала в связи с выходом нерезидентов из ОВГЗ продолжится на прежнем уровне, и мы не получим тех десяти миллиардов от МВФ, то, естественно, гривну уже будет невозможно удерживать.

Как следствие, правительству уже скоро придется выбирать из двух вариантов – либо включать печатный станок и разгонять инфляцию, либо продолжать удерживать гривну искусственно. Однако последнее необратимо приведет Украину к дефолту, причем не только к национальному, но и к дефолту отдельных ключевых предприятий страны.

Читайте такжеЗачем МВФ раздувает панику во время эпидемииВ этом случае опасаться девальвации не стоит, так как если она произойдет, то, как бы это цинично ни звучало, это помогло бы нашему правительству снизить долговую нагрузку. Для экспортеров девальвация тоже может послужить способом для их активизации, так как конъюнктура рынка сейчас не в их пользу.

Потому доводить курс до 30 гривен за доллар уже в мае сейчас экономически грамотно, так как это также поддержит и экспортеров, и снизит нагрузку по внутренним долгам. И судя по всему, власть хотя бы делает вид, что это понимает, так как в измененный закон о госбюджете уже заложен курс доллара в 29,5 гривен за доллар вместо 27, как это было в начале года. Но только укрепления гривны недостаточно, так как надо искать более весомые пути для наполнения бюджета. Ведь нынешние меры господдержки национальной промышленности – это крохи в сравнении с тем, что должно быть реализовано нашим правительством.

Есть, конечно, и третий путь – провести переговоры с МВФ о реструктуризации долгов. Для Украины, воюющей страны в разгар коронакризиса, это было бы верным решением, поскольку именно в этом году нам нужно отдавать долги, на погашение которых по факту пойдут все доходы госбюджета. И учитывая то, что МВФ уже разрешило не платить ряду африканских стран, Украине, которая до этого исправно выполняла все условия, можно было бы хотя бы попытаться.

Александр Гончаров, директор Института развития экономики Украины, специально для Главреда