УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Доллар по 40 уже скоро: чем грозит нынешняя стабильность гривны

Александр Гончаров

директор Інституту розвитку економіки України

17 апреля 2020, 06:27

Правительству придется выбирать из двух вариантов – либо включать печатный станок и разгонять инфляцию, либо продолжать удерживать гривну искусственно.

Украине стоило бы пойти на переговоры с МВФ по реструктуризации долгов

​После нескольких дней стабильности, курс гривны начал постепенно снижаться – по состоянию на 16 апреля, гривна потеряла уже около 20 копеек.

В том, что курс доллара долгое время держался на определенном уровне, есть объективные причины. Американская валюта ослабилась, потому что в последнее время США провели огромную эмиссию в связи с осуществлением господдержки как бизнеса, так и самих американцев в период карантина - например, тем семьям, чей доход менее 75 тысяч в год, в США сейчас предоставляют около 1200 долларов и еще по 500 долларов дополнительно за каждого ребенка.

Само собой, что такое огромное вливание в экономику США (до 4 триллионов долларов), влечет за собой и девальвацию самой валюты. И эта девальвация доллара дала толчок к укреплению национальных валют во всем мире - если понаблюдать за динамикой, то это заметно от Бразилии до России.

Читайте такжеПохороны экономики: сколько лет Украина будет восстанавливаться после карантинаЧто же касается субъективных факторов, которые влияли бы в дальнейшем на стабильность валюты в Украине, то у нас их нет. Прежде всего потому, что наша экономика сейчас очень слабая. Отмечу, что МВФ уже прогнозирует падение ВВП Украины в 7,7%, хотя еще правительство Гончарука допускало рост в 3%. И так как сейчас из-за карантина продолжает активно останавливаться промышленность, то я допускаю падение не только в 7,7% (5% из которых мы можем увидеть уже к концу этого квартала), но и во все 18% к концу года.

Потому сейчас вся надежда на меморандум с МВФ, так как при таком падении уже скоро мы можем увидеть и доллар по 40. В противном случае, нам придется объявлять дефолт, так как если отток капитала в связи с выходом нерезидентов из ОВГЗ продолжится на прежнем уровне, и мы не получим тех десяти миллиардов от МВФ, то, естественно, гривну уже будет невозможно удерживать.

Как следствие, правительству уже скоро придется выбирать из двух вариантов – либо включать печатный станок и разгонять инфляцию, либо продолжать удерживать гривну искусственно. Однако последнее необратимо приведет Украину к дефолту, причем не только к национальному, но и к дефолту отдельных ключевых предприятий страны.

Читайте такжеЗачем МВФ раздувает панику во время эпидемииВ этом случае опасаться девальвации не стоит, так как если она произойдет, то, как бы это цинично ни звучало, это помогло бы нашему правительству снизить долговую нагрузку. Для экспортеров девальвация тоже может послужить способом для их активизации, так как конъюнктура рынка сейчас не в их пользу.

Потому доводить курс до 30 гривен за доллар уже в мае сейчас экономически грамотно, так как это также поддержит и экспортеров, и снизит нагрузку по внутренним долгам. И судя по всему, власть хотя бы делает вид, что это понимает, так как в измененный закон о госбюджете уже заложен курс доллара в 29,5 гривен за доллар вместо 27, как это было в начале года. Но только укрепления гривны недостаточно, так как надо искать более весомые пути для наполнения бюджета. Ведь нынешние меры господдержки национальной промышленности – это крохи в сравнении с тем, что должно быть реализовано нашим правительством.

Есть, конечно, и третий путь – провести переговоры с МВФ о реструктуризации долгов. Для Украины, воюющей страны в разгар коронакризиса, это было бы верным решением, поскольку именно в этом году нам нужно отдавать долги, на погашение которых по факту пойдут все доходы госбюджета. И учитывая то, что МВФ уже разрешило не платить ряду африканских стран, Украине, которая до этого исправно выполняла все условия, можно было бы хотя бы попытаться.

Александр Гончаров, директор Института развития экономики Украины, специально для Главреда

курс гривны курс доллара Кабмин МВФ кредит МВФ Александр Гончаров
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:03
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 17 апреля
07:01
Врач назвал лучший метод профилактики коронавируса
06:44
Творожная пасха: как приготовить царский и быстрый кулич Видео
06:27
Доллар по 40 уже скоро: чем грозит нынешняя стабильность гривны мнение
05:45
"Разорение и токсичный человек": трем знакам Зодиака грозят опасные ловушки
05:11
Резиновая жизнь: Остапчук с секс-куклой записал пародию на клип Little Big Видео
04:40
З Великоднем 2020 – гарні привітання та яскраві великодні листівки Видео
04:08
Коронавирус будет терзать человечество не один год: опубликован шокирующий прогноз
03:30
Сила провидения: астролог назвала счастливчиков апреля-2020
02:53
Чтобы не напрягаться: топ-3 секс-позы для самых ленивых
02:10
Кому нельзя есть имбирь: диетолог дала важные советы
01:36
Поздравления с Пасхой – открытки, пожелания в прозе, стихи и короткие
00:49
Эколог объяснила, как пожар в Чернобыле влияет на коронавирус Видео
00:15
17 апреля – какой праздник – что делать в Страстную пятницу 2020 Видео
00:01
Страстная пятница перед Пасхой – что можно делать и как поздравлять
16 апреля, четверг
23:59
Ученые пояснили опасность диабета для зараженных коронавирусом Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 16 апреля превысило психологическую отметку
23:40
"Град из змей и скорпионов уже никого не удивит": в Сети возмущены дымом в Киеве Видео
23:18
Купили свечи у зараженной: под Харьковом у прихожан церкви вспышка Covid-19 Видео
22:59
"Самый грязный город в мире": жителей Киева просят не открывать окна и не гулять Видео
22:55
В Минздраве поведали, какие церкви стали очагами коронавируса
22:24
Геращенко рассказал, как генерал СБУ готовил покушение на Авакова
22:22
Комаровский ошарашил причиной дикой вспышки коронавируса в Италии
22:05
Губастая порноактриса засветила шикарное тело на сексуальных фото Фото
21:39
Пасха-2020: оригинальный рецепт шоколадной глазури для кулича
21:31
Продолжение карантина: когда выйдем на работу и что запретят до лета Видео
21:30
У каждого своя ложь 2 сезон - когда смотреть продолжение
21:28
Строительство Северного потока-2: в Германии поперли буром на США
21:12
Как ухаживать за больным коронавирусом: важные советы врача
20:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новые возможности и удар по ауре Видео
20:35
"Есть угроза жизни": Киевсовет экстренно обратился к гражданам в связи с пылевой бурей
20:30
Сериал Рикошет 2 сезон - когда выйдет продолжение
20:10
У каждого своя ложь 11 и 12 серия смотреть онлайн 16-04-2020 Видео
20:03
Татьяна Буланова попала в реанимацию в прединсультном состоянии
20:00
Лукашенко во время пандемии резко пристыдил наркоманов и курильщиков
19:41
Путин отменил торжественное празднование парада Победы 9 мая Видео
19:40
ПриватБанк проиграл суд компаниям Суркисов иск на $250 миллионов
19:33
Пылевая буря в Киеве: жуткие подробности о пострадавших
19:15
Новоиспеченную и.о. министра энергетики обвинили в работе на Ахметова
19:09
Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, сколько медиков подхватили болезнь
19:08
Пылевая буря и радиация из Чернобыля: эксперт объяснила, что грозит Киеву
19:00
Суд огласил приговор экс-депутату Чорновол Видео
18:59
Астафьева рассказала, что ей мужчины предлагали сделать за деньги
18:53
Обалденный венский кулич и кулич заварной пасхальный: идеальные рецепты Видео
18:36
Официальные обои iPhone SE 2020 года уже может скачать каждый
18:18
Киев накрывает "радиоактивным одеялом" с чернобыльских пожарищ – эксперт
18:15
Гора трупов: в США в доме престарелых обнаружили 17 погибших от Covid-19 Видео
18:13
"Обосс*ться можно": в Сети распекли священника, освящавшего куличи в маске и защитном костюме Видео
17:32
Дистанционное образование: когда школьникам выдадут табели
17:30
На порносайте Pornhub резко возросло количество запросов по Final Fantasy
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять