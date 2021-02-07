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А то Путин нападет: как в ОПЗЖ завели старую волынку

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

7 февраля 2021, 10:40

Заявления депутатов Оппозиционного блока "За жизнь" относительно импичмента Зеленскому не имеют под собой абсолютно никаких оснований.

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В ОПЗЖ пугают Зеленского импичментом/ УНИАН

Интересно было бы прочитать об инициативах депутатов ОПЗЖ по "импичменту Зеленскому". Очевидно, они считают, что прекращение вещания трех каналов для этого достаточное основание.

Не обсуждая пока основы подобных предложений, я бы хотел коснуться самого "импичмента". Точнее, полного непонимания, что это, собственно, такое со стороны граждан Украины.

Прежде всего, хотелось бы сказать, что импичмент - это не просто "отставка президента", поскольку простое отстранение главы государства у нас невозможно. Это ответственность первого лица страны за преступление. В частности, Конституция Украины определяет основанием для импичмента совершение государственной измены или другого преступления, которые подпадают под действие Уголовного закона.

Не буду всего пересказывать, ведь можно прочитать соответствующие документы, но сначала парламент создает специальную временную следственную комиссию, в которую входят специальный прокурор и специальные следователи. Для запуска процедуры необходимо принятие решения большинством от конституционного состава Верховной Рады – 226 голосов. Для создания комиссии - 150 голосов депутатов.

Читайте такжеПочему отключение каналов Медведчука не поможет УкраинеОчевидно, у ОПЗЖ нет голосов даже для того, чтобы инициировать какие-то первые шаги по импичменту. И нет никаких оснований считать, что какие-то депутаты за пределами ОПЗЖ захотят расписаться за подобные инициативы, публично связав себя с ОПЗЖ.

Ну а если бы и захотели, как конкретно доказывать, что реализация законов Украины на основании решений коллегиальных органов - это "преступление"?

Собственно, формально на этом вопрос закрыт. Все эти заявления - попытка привлечь к себе внимание. Хотя, конечно, звучат уже и более интересные заявления. Например, народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что на Донбассе "ожидается большая провокация" и начнутся "постоянные обстрелы". Откуда он это знает, да еще и способен предвидеть подобные действия? Вот это уже интересно. Фактически, в действие внедряют старый известный аргумент времен Порошенко "а то Путин нападет", что лишь свидетельствует о значимости принятых ранее в СНБО решений.

Владимир Зеленский Петр Олещук ОПЗЖ
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