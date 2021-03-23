Акция под Офисом президента: какая страна – такие и штурмы Капитолия

Погромы под ОПУ загоняют в тупик акции за освобождение Стерненка и других / УНИАН

Акция в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента, убытки от которой предварительно оценивают в 2 миллиона гривен, запомнится не меткими лозунгами и сформулированными к власти требованиями, а погромами. Именно поэтому подавляющее большинство известных политиков стараются как можно больше дистанцироваться от этого события: акция выглядела уж слишком одиозной, поэтому никто не хочет ассоциировать себя с ней.

Кто именно из политиков был организатором этого действа, доподлинно не известно. Но ни для кого не секрет, что значительная часть структур, выступавших организаторами акции (в частности, движение "Ні капітуляції" и другие), так или иначе связаны с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Проведение подобных акций вполне вписывается в общую стратегию Порошенко и его соратников по делегитимации действующей власти, чтобы потом использовать этот аргумент и требовать досрочных выборов.

Читайте такжеУкраина превращается в страну победоносной анархииНо, похоже, что-то пошло не так, и акция прошла не так, как планировалось. А потому привязываться к ней, с политической точки зрения, стало невыгодно. По этой причине представители Европейской солидарности массово осудили методы, которые использовались на этой акции, в частности, вандализм.

Кроме того, ни для кого не секрет, кто в течение последних двух лет использовал свои информационные ресурсы с целью продвижения идеи о том, что Майдан неизбежен, и восстание не за горами…

Так что теперь, судя по сообщениям в инфопространстве, организаторами этих акций якобы есть либо какие-то маловлиятельные политики, либо вообще не политики, хотя она точно имела политические основания. Но желающих среди политиков взять на себя ответственность за нее не нашлось...

Какими будут последствия

Вполне очевидно, что и последствия акции под ОПУ будут не такими, как надеялись организаторы. Прежде всего, погромы не слишком хорошо скажутся на перспективах данного протеста в поддержку Стерненко. Ведь, получается, что это движение сразу радикализуется, что делает его неприемлемым для очень многих потенциальных участников.

В итоге дискуссия о необходимости освобождения людей, из-за чего и собиралась акция, превратилась в обсуждение допустимости или недопустимости методов этого протеста. Сам Стерненко на этом фоне отошел на второй план. Впрочем, не понятно, как участники акции представляли себе это освобождение? Они думали, что Зеленский их услышит и подпишет указ об освобождении? А ведь это было бы нарушением всех норм и превышением полномочий, то есть решение об освобождении было бы абсолютно незаконным.

Сейчас говорить о том, что подобные акции каким-то образом помогут Стерненко, вообще не приходится. Стерненко в этой истории отошел на задний план. Он превращается в символ, жертву режима, человека, вокруг которого происходит мобилизация недовольных, но практической пользы для него не будет никакой.

Что будет делать власть

По отношению к протестующим, даже несмотря на их вандализм, правоохранители действовали довольно мягко. С точки зрения государственнических и юридических подходов, со стороны властей было неправильным разрешать участникам акции устраивать эти погромы. С другой стороны, если бы реакция на действия участников акции была бы жесткой, например, если бы их попытались разогнать, это было бы воспринято как начало репрессий.

Поэтому чисто с политической точки зрения, власть позволила протестующим показать себя не с лучшей стороны и будет использовать это при любой возможности.

Чисто технологически эта история очень напоминает захват Капитолия в США. Но – какая страна, таков и захват Капитолия... Технология очень похожа: дать возможность толпе показать себя не с лучшей стороны, чтобы потом использовать это, дабы, с одной стороны, расколоть политических оппонентов, а с другой – маргинализировать это движение. Такие аналогии напрашиваются, но никаких фактов и материальных оснований настаивать на том, что это была провокация со стороны власти, нет. Потому что главное, что сами протестующие не говорят, что это была провокация, и что они против подобных средств борьбы. Они наоборот считают, что это нормально, чем загоняют себя в тупик.

Петр Олещук политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, специально для Главреда