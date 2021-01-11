Американцы окончательно потеряли свою Америку

Протесты в США сторонников Трампа / GettyImages

В США произошло беспрецедентное событие - захват его сторонниками Капитолия, драки, стрельба и даже жертвы. И это не просто шумовой инцидент без далеких последствий, отнюдь. В истории Штатов были события, когда штурмовали университеты и жестко гасили протестующих, и в тех замесах были десятки убитых. Всякое было. США ведь не Лихтенштейн и там от скуки точно не умирают.

Но те – кровавые и очень жесткие противостояния – это всегда был конфликт между властью и какой-то частью общества. А так как власть в США регулярно меняется, то и конфликты регулярно спускали пар. Ну да, потоптали студентоту ("Они же дети!"), но ведь это не мы, это наши "попередники". И так во всем, от дела "Иран-контрас" до нашего "кольчужного скандала".

Читайте такжеЧем протесты в Америке отличаются от украинского МайданаНо теперь в Америке все иначе. Демпартия провела у себя ускоренную майданизацию Украины. Поделила свое население на сорта. И сама же вырастила гигантский внутренний конфликт, который выборами уже не гасится.

Конфликт в США также, как и у нас, начался с культуры и искусства. Чтобы одну часть Украины клинило от словосочетания "русский борщ", это ведь нужно постараться. МИД Украины воюет с ресторанным гидом "Мишлен", который шляется по кабакам Москвы. И это не очередной сатирико-абсурдистский роман Кристофра Бакли. Это современная Украина со всеми ее клиническими особенностями.

В США все началось в кино. Легким движением руки модная тема "защита прав меньшинств" превратилась в полноценную диктатуру этих самых меньшинств. Я ведь еще помню выход "Горбатой горы", совсем недавно было. Каких-то 15 лет назад. Чудесное было время. А помните, в чем чудеса заключались? Одни могли снять фильм о геях-ковбоях и получить за это "Оскары". А другие, например, в "Очень страшном кино" или "Симпсонах" отстебать этот фильм до свинячьего визга.

Тогда казалось, что именно это и есть идеал свободы. Все эти геи, чернокожие и феминистки смотрелись такими мимишечками, которые никому особенно не мешают в мире реальных вещей. Но так вышло, что именно мир реальных вещей очень сильно мешал этим мимишкам.

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Америка стала совершенно другой. Вот вам новость из прошлого года – "Биржа NASDAQ потребовала ввести геев в советы директоров". Вот что общего у фондовой биржи и анально-половыми отношениями? Оказывается, совет директоров. И это снова не роман Кристофера Бакли.

Поэтому, появление в Америке Трампа – это был не сбой системы. Это был бунт общества реальных вещей. Общества, где можно было снимать фильмы вроде "Таксиста", в котором двое белых могут застрелить чернокожего грабителя, и никто это даже не додумывался рассматривать под соусом расизма.

Но американцы потеряли ту Америку. Теперь у них тоже русский борщ. А трамписты – это тупые отморозки, если следовать за тональностью СМИ, подконтрольных Демпартии. И, заметьте, что демократы (слово, кстати, давно уже стало бродячим эвфемизмом) вообще не любят хоть какого-то публичного батла идей. Тактика у них совершенно сталинская – вешаем ярлык и закрываем рот. Пока, правда, без расстрелов. Практически все ведущие соцсети США – твиттер, фейсбук, инста – снесли или заблокировали аккаунты Трампа после событий возле Капитолия. А до этого тот же Твиттер почти все подряд посты Трампа обозначал ярлыком "спорный контент".

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