Почему падение цен на нефть - катастрофа для Украины

Падение цены на нефть ударит по Украине / investing.com

Не пойму повальной радости украинцев от падения цен на нефть. Мы же тоже от этого пострадаем. Падение цен на нефть приведёт к падению цен на все сырьевые товары.

Если не верите, то посмотрите примеры з истории. Вы слышали про Долговой кризис стран третьего мира в 80-ых годах? Тогда обвал цен на нефть привёл аналогичному падению экспортных доходов и к дефолту целого ряд развивающихся стран. И тогда пострадали не только нефтедобывающие страны такие как Мексика, но и Чили, что зависела от экспорта меди и аграрная Аргентина!!!

В то время когда промышленные страны Азии динамично развивалась, то сырьевые страны Латинской Америки находились в депрессии.

Наша экономика так же пострадает от падения цен на нефть. В первую очередь пострадают аграрная продукция, как кукуруза и пшеница. Все потому, что эти товары используются для производства альтернативного вида топлива - биоэтанола. Кукуруза уже падает, а следом за ней пойдут и другие товары.

Читайте такжеЧто произошло с ценой на нефть, и убъет ли это РоссиюТак же пострадает другие сырьевые товары, так как из-за удешевления энергоресурсов, будет падать себестоимость добычи и производства сырья.

А добавите сюда ещё прогнозируемое снижение урожая, которое тоже ожидается в этом году.

У нас примерно 70% экспорта это экспорт сырья.

Все это болезненно ударит по нашему экпорту и по экономике в целом. И поверьте, это почувствуют все! Как почувствовали в 2008 и 2014. Страна хронически больная "Голландской болезнью", и эта болезнь уже очередной раз будет создавать нам проблему.

Так что кому-кому, но не нам нужно радоваться падению цен на нефть.