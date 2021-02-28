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Что происходит с рейтингом Владимира Зеленского

Андрей Головачев

политический эксперт

28 февраля 2021, 10:11

На самом деле, настоящий уровень доверия к президенту появился только сейчас, спустя полтора года его правления.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Противники Зеленского, в первую очередь из ОПЗЖ, любят повторять одну и ту же мантру, что рейтинг Зеленского драматически обвалился за полтора года с 73% до 20%. И, мол, поэтому он неудачник, его надо менять или, как минимум проводить досрочные выборы в ВР.

Но так ли это? Разберемся с этим вопросом подробнее.

Что такое рейтинг политика? В политологии рейтинг политика отражает то, насколько избиратели одобряют:

  • политические взгляды политика;
  • политическую практику политика;
  • нравственное поведение политика.

То есть, рейтинг появляется, только когда человек начинает заниматься политической деятельностью и затем, по прошествии некоторого времени, общество оценивает действия политика и у него появляется рейтинг. Другими словами, рейтинг - это оценка политика по итогам практической деятельности. Не может быть рейтинга раньше самой политической деятельности.

Читайте такжеКак Зеленский доказал всем, что он далеко не "бубочка"Какой мог быть рейтинг у Зеленского на момент, когда он заявил, что идет на выборы? Ответ: никакой! Никакой, потому что он не занимался политической деятельностью, а просто веселил народ и снял одну политическую утопию.

А что же тогда было 73%? Это все что угодно, но не политический рейтинг. Можете назвать это как угодно. Я приведу аналогию.

Предположим в небольшом провинциальном городке есть один публичный дом, в котором уже много лет несменяемо трудятся 6 уже постаревших проституток. Всем мужчинам городка они уже надоели до чертиков. Способности каждой путаны изучены, никто ничего нового от их ремесла уже не ожидает. В общем, драйва нет, но других девиц в городе все равно нет и, когда, что называется, припечет, мужики, все равно идут в заведение. Можно сказать, что у каждой проститутки есть свой невысокий рейтинг, который отражает ее надоевшее всем мужчинам искусство. Грубо говоря, 100%:6 = 16%

И, вдруг в борделе появляется новая, молодая, симпатичная девица с соблазнительными формами! Разумеется, все мужчины городка сразу же наведутся на новую девицу, потому что старые уже надоели. (Наши политологи сказали бы, что у новой проститутки высокий уровень доверия!)

Читайте такжеПочему санкции против Медведчука могут Зеленскому вылезти бокомНо будет ли новая девица искусна в своем ремесле? Никто не знает, но почти все готовы рискнуть деньгами. Через пару месяцев все убедились, что она мало чем отличается от старых, все тоже самое, и она стала просто одной из семи. Драйв прошел.

То же самое произошло и с Зеленским. Не было никакого рейтинга в 73%. Это все нонсенс.

А вот по прошествии полутора лет общество убедилось, что Зеленский ничем не лучше всех этих тимошенок, порошенок, бойко, гройсманов, рабиновичей и пр. И вот тогда у него, действительно, появился реальный рейтинг. И он вышел на уровень остальных политиков. По-другому и быть не могло, потому что Зеленский отказался делать реформы, бороться с коррупцией и быстро вписался в систему, став ее частью.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Виктор Медведчук Юрий Бойко Андрей Головачев новости Украины
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