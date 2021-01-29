Что ждет "букварь" по однополой любви в дикой стране Украине

Из-за появления в украинских школах книги об однополой любви напрягаться не стоит / Интерфакс

Комикс на тему однополой любви "Принцесса+принцесса: долго и счастливо", которую закупил Минкульт и разослал в школьные библиотеки, якобы рассчитана на детей возрастом от пяти лет. Но в таком маленьком возрасте дети, как правило, еще не осознают, что такое однополые отношения, и вопросов об этом не задают. Подобные темы начинают интересовать их в 13-16 лет – когда ребенок начинает осознавать себя личностью, и у него формируются сексуальные и гендерные предпочтения. Потому подавать эту тему маленьким детям от пяти лет – глупая затея.

Ответ на вопрос о том, для чего же Минкульт закупал для школ такие книги, прост. Наверняка, под эту идею был получен грант от западных структур и благополучно "освоен". Ведь у нас в стране безумный вау-восторг перед грантовыми программами, даже теми, в которых нет смысла и от которых нет пользы.

Читайте такжеДля чего украинским детям купили книги о "девчачьей любви"Я – не против ЛГБТ-сообщества и спокойно отношусь к подобным проявлениям. Но во всем должно присутствовать рациональное зерно и логика, всему свое время. Нужно ли говорить с детьми об ЛГБТ? Безусловно, нужно. Потому что это – реальность: такие люди существуют, и ничего страшного в этом нет. Допустим, мои дети, в том числе младшая дочка 9-ти лет знает, что есть такой феномен, и для нее это не выглядит сенсацией, как и не создает проблем.

Гендерные вопросы связаны с осознанием человеком самого себя и того, кем он является. И этот процесс осознания происходит, начиная с подросткового возраста и до бесконечности. То есть человек и в 30-40 лет может осознать свой реальный гендер.

Детям нужно объяснить феномен, задача школы – подготовить человека к взрослой жизни. А раз такое явление встречается во взрослой жизни, то и объяснение должно быть дано. Ровно так же в школе должно даваться объяснение сексуальных отношений и гендерных проблем.

Однако Украина в этом плане – совершенно дикая страна: люди не умеют ни общаться, ни формулировать свои жизненные цели, ни составлять свое понимание гендерных установок.

Читайте такжеСекс из подполья: нужно ли школьникам знать об однополой любвиВ любом случае, эта тема должна подаваться с пониманием особенностей менталитета и традиций нашего общества. Потому что бездумное имплантирование разнообразных программ, характерных для Западной Европы и США, может быть даже вредным для украинского общества, более консервативного, а во многих аспектах даже примитивного и варварского. Поэтому должен быть тщательно продуманный адаптационный период.

А школьникам подобные темы должны объясняться в нужное время – в подростковом возрасте, когда дети начинают задаваться такими вопросами, а у кого-то случается и первый сексуальный опыт. Тогда это имело бы какое-то объяснение и логику. А в 5-летнем возрасте сексуальность детей если и пробуждается, то уж точно не на уровне осмысленности.

Впрочем, думаю, из-за появления в украинских школах книги о принцессах, не нужно даже напрягаться. Эта история не получит продолжения. Кто-то благополучно "освоил" грант, издатель заработал, министерство – тоже немного, а какая-то "грантоедская" организация благополучно отчиталась о получении книг школами.

А дальше все будет, как обычно: книжки осядут в школьных библиотеках, где их никто искать и читать не будет, только учителя, либо хихикая, либо возмущаясь, полистают их. На этом все и закончится.

Тем более, что сами дети перестали читать. Например, в классе, где учится моя младшая дочь, дети принципиально не хотят читать. Они мыслят картинками, и всю информацию им нужно подавать через видео.

Наше государство априори неспособно проводить какую-либо осмысленную политику, тем более, в таких тонких сферах, как сексуальные и гендерные вопросы. Потому я думаю, что эта история с комиксом не приведет ни к чему – его закупили "для галочки", чтобы кто-то в следующем году смог претендовать на еще один грант, еще одну линию финансирования…

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, специально для Главреда