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Что ждет "букварь" по однополой любви в дикой стране Украине

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

29 января 2021, 15:10

Бездумное имплантирование программ, характерных для Запада, в консервативном украинском обществе не даст никакого эффекта.

Дети в соцсетях
Из-за появления в украинских школах книги об однополой любви напрягаться не стоит / Интерфакс

Комикс на тему однополой любви "Принцесса+принцесса: долго и счастливо", которую закупил Минкульт и разослал в школьные библиотеки, якобы рассчитана на детей возрастом от пяти лет. Но в таком маленьком возрасте дети, как правило, еще не осознают, что такое однополые отношения, и вопросов об этом не задают. Подобные темы начинают интересовать их в 13-16 лет – когда ребенок начинает осознавать себя личностью, и у него формируются сексуальные и гендерные предпочтения. Потому подавать эту тему маленьким детям от пяти лет – глупая затея.

Ответ на вопрос о том, для чего же Минкульт закупал для школ такие книги, прост. Наверняка, под эту идею был получен грант от западных структур и благополучно "освоен". Ведь у нас в стране безумный вау-восторг перед грантовыми программами, даже теми, в которых нет смысла и от которых нет пользы.

Читайте такжеДля чего украинским детям купили книги о "девчачьей любви"Я – не против ЛГБТ-сообщества и спокойно отношусь к подобным проявлениям. Но во всем должно присутствовать рациональное зерно и логика, всему свое время. Нужно ли говорить с детьми об ЛГБТ? Безусловно, нужно. Потому что это – реальность: такие люди существуют, и ничего страшного в этом нет. Допустим, мои дети, в том числе младшая дочка 9-ти лет знает, что есть такой феномен, и для нее это не выглядит сенсацией, как и не создает проблем.

Гендерные вопросы связаны с осознанием человеком самого себя и того, кем он является. И этот процесс осознания происходит, начиная с подросткового возраста и до бесконечности. То есть человек и в 30-40 лет может осознать свой реальный гендер.

Детям нужно объяснить феномен, задача школы – подготовить человека к взрослой жизни. А раз такое явление встречается во взрослой жизни, то и объяснение должно быть дано. Ровно так же в школе должно даваться объяснение сексуальных отношений и гендерных проблем.

Однако Украина в этом плане – совершенно дикая страна: люди не умеют ни общаться, ни формулировать свои жизненные цели, ни составлять свое понимание гендерных установок.

Читайте такжеСекс из подполья: нужно ли школьникам знать об однополой любвиВ любом случае, эта тема должна подаваться с пониманием особенностей менталитета и традиций нашего общества. Потому что бездумное имплантирование разнообразных программ, характерных для Западной Европы и США, может быть даже вредным для украинского общества, более консервативного, а во многих аспектах даже примитивного и варварского. Поэтому должен быть тщательно продуманный адаптационный период.

А школьникам подобные темы должны объясняться в нужное время – в подростковом возрасте, когда дети начинают задаваться такими вопросами, а у кого-то случается и первый сексуальный опыт. Тогда это имело бы какое-то объяснение и логику. А в 5-летнем возрасте сексуальность детей если и пробуждается, то уж точно не на уровне осмысленности.

Впрочем, думаю, из-за появления в украинских школах книги о принцессах, не нужно даже напрягаться. Эта история не получит продолжения. Кто-то благополучно "освоил" грант, издатель заработал, министерство – тоже немного, а какая-то "грантоедская" организация благополучно отчиталась о получении книг школами.

А дальше все будет, как обычно: книжки осядут в школьных библиотеках, где их никто искать и читать не будет, только учителя, либо хихикая, либо возмущаясь, полистают их. На этом все и закончится.

Тем более, что сами дети перестали читать. Например, в классе, где учится моя младшая дочь, дети принципиально не хотят читать. Они мыслят картинками, и всю информацию им нужно подавать через видео.

Наше государство априори неспособно проводить какую-либо осмысленную политику, тем более, в таких тонких сферах, как сексуальные и гендерные вопросы. Потому я думаю, что эта история с комиксом не приведет ни к чему – его закупили "для галочки", чтобы кто-то в следующем году смог претендовать на еще один грант, еще одну линию финансирования…

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, специально для Главреда

Минкульт школы лесбиянки ЛГБТ гомосексуализм Юрий Романенко детские книги
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