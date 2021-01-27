Госзаказ на 666 тысяч: в детские библиотеки Украины разослали книги про однополую любовь

ЛГБТ-сказки за госсчет купили детям в Украине

Министерство культуры Украины и Украинский институт книги за государственные деньги приобрели 1240 экземпляров книги "Принцесса+принцесса: долго и счастливо". Это детская сказка в формате комикса на тему ЛГБТ-отношений, то есть про однополую любовь афроамериканской принцессы и ее белокурой "коллеги".

Книга рассчитана на детей от 5 лет. Именно этой аудитории предлагается ознакомиться с историей о двух девушках, которая заканчивается их счастливой свадьбой.

В Минкульте подтвердили, что книги закуплены за государственный счет. Сказка и остальные издания уже распространены среди детских и школьных библиотек по всей Украине, пишет Telegram-канал Инсайдер UA.

Общая сумма госзаказа составила 666 тысяч гривен.

При этом чиновники уточнили, что список закупленной литературы был утвержден еще Кабмином Владимира Гройсмана.

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