Александр Бегма признался, как было играть ЛГБТ-героя в сериале Перші ластівки

Александр Бегма - Перші ластівки Zалежні / Новый канал

В сериале Перші ластівки Zалежні Александр Бегма сыграл Егора Калиту. Это хороший, честный полицейский, который всегда ищет истину. А еще у него есть большой секрет: Егор принадлежит к ЛГБТ-сообществу, он — парень с нетрадиционной ориентацией. Эксклюзивно для Главреда Александр рассказал, как настраивался на эту роль.

"Было круто и интересно! В определенный момент думал: "А смогу ли я?" Это такой актерский тест, экзамен, — вспоминает актер сериала Нового канала. — Мы же не делали манерного, показушного персонажа, а старались показать человека, который по-настоящему любит, который боится, скрывает. Читайте такжеСтало известно, где смотреть Перші Ластівки 2 сезон онлайнНастоящего человека. Надеюсь, у нас это получилось".

Кроме поцелуев с мужчиной, Бегма снялся в сцене с поджогом. По сюжету, его персонаж сгорел заживо.

"Многие отговаривали делать этот трюк, но мне было важно, чтобы это выглядело круто. Так что в первых кадрах, где видно лицо, я снимался сам. А вот в сцене, где Егор весь горит, уже работал каскадер, — рассказал Александр.

Александр Бегма Перші ластівки Zалежні - интервью / Новый канал

"Сняли все быстро и профессионально, во время поджога я практически ничего не почувствовал. Было разве что немного тепло. В целом я — маленький Том Круз, который делает свои трюки сам: в первом сезоне падал на коробки, во втором — горел. Что будет дальше?", - интригует Александр.

Ранее Максим Демизоров рассказал о своем отношении к ЛГБТ-сообществу. В сериале Перші ластівки он сыграл гомофоба-спортсмена.

Тая-Оксана Щурук из сериала Перші ластівки призналась, как изменилась ее жизнь после роли вебкам-модели в сериале.