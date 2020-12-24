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"Моя жизнь все теснее переплетается со сценой": Максим Девизоров сделал откровенное признание

24 декабря 2020, 12:08

Украинский актер Максим Девизоров, который в сериале Перші ластівки сыграл двух противоположных героев, раскрыл подробности о своей жизни, и дал ответ на вопросы фанатов.

Макс Демизоров
Макс Демизоров / Новый канал

В сериале Перші ластівки Zалежні Максим Девизоров сыграл студента Назара Левицкого, который прожигает жизнь в клубах, употребляет наркотики. У Назара богатые родители, поэтому он никогда не чувствовал нужды чего-то добиваться самому. В реальной жизни Максим совсем не такой — он добрый и отзывчивый парень, который никогда не откажет в помощи. В небольшом интервью Главреду он рассказал, когда решил заниматься актерством и как изменилась его жизнь после выхода Перших ластівок.

Он рассказал, что впервые его массово стали узнавать после первого сезона сериала Перші ластівки, а в соцсетях за ним стали следить люди из других стран и континентов.

"С выходом первого сезона сериала Перші ластівки количество заявок в друзья и подписчиков в Instagram заметно выросло. Читайте такжеСтало известно, где смотреть Перші Ластівки 2 сезон онлайнЗа мной начали следить люди из других стран — недавно писали из Бразилии! — признался актер. — И на улицах начали узнавать. Но самое яркое впечатление — фан-встреча, которая состоялась через пару недель после премьеры. На нее пришло много ребят, которые влюбились в наших героев и эту историю. Они приносили фан-арт, пели песни Dakooka (она исполнила саундтрек к обоим сезонов сериала, — прим. ред.) и много рассказывали, как сериал повлиял на их отношения с родителями. Я был впечатлен".

Девизоров рассказал, что даже не ожидал, что поднятые в сериале проблемы вызовут такой отзыв у зрителей, и что линии "Ла Страда" будут буквально "виснуть" от звонков.

Макс Демизоров
Макс Демизоров / Новый канал

"Проблемы, о которых говорится в сериале, находят отклик среди нашего молодого зрителя. Это своего рода круг доверия. Я был искренне удивлен, какое количество молодежи испытывает потребность, чтобы их выслушали, приняли и поддержали. К сожалению, все чаще они сталкиваются с безразличием, насмешками или открытой агрессией. Лично для меня самыми важными остаются темы принятия себя, а также проблема отсутствия доверия между подростком и родителями", - рассказала Максим.

Звонили не только в "Ла Страда" - любыми путями находили телефон, писали в соцсети и самому Максиму.

"Да, неоднократно. Мне писали парни и девушки из разных стран и городов, настолько сильно тема сериала срезонировала для них. Читайте также"Родители должны помнить, что их поступки отражаются на ребенке": звезда Перших ластівок Тая ЩурукБыли вопросы по поводу, как признаться родителям в своей ориентации, как выдержать буллинг в школе, и что делать, если есть страх быть отвергнутым друзьями. У меня нет готовых ответов на такие сложные вопросы, поэтому я в силу своего понимания ситуации поддерживал их и предлагал возможные варианты для решения проблемы. И, конечно, рекомендовал обратиться в службу поддержки, где они бы получили квалифицированную помощь".

Девизоров дал два ответа на весьма животрепещущие вопросы, которые волнуют зрителей уже второй год.

"Раньше часто спрашивали: "Кто Друг?". И являюсь ли я гомофобом, как мой персонаж из первого сезона Денис. Ответ — нет", - признался Девизоров..

Звезда сериала Перші ластівки рассказал, что в кино попал благодаря своей матери.

"Все случилось благодаря моей маме. В детстве она водила нас с братом на кастинги, потом записала в творческий центр, а уже после школы я решил поступать на актерский факультет. С тех пор моя жизнь все теснее переплетается со сценой и съемочной площадкой. Как тогда, так и сейчас профессия актера привлекает тем, какие глубокие, яркие личности могут встретиться на моем пути. И тем разнообразием обстоятельств, в которых нам нужно будет существовать в этот раз".

Как известно, 24-летний Макс Демизоров уже 9 лет в кино, он легко вживается в роль, и прекрасно смог исполнить роль гомофоба-качка в первом сезоне Ластівок, и наркомана-сексоголика во втором.

новости шоу бизнеса Перші Ластівки сериалы Нового Канала
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