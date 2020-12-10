Перші Ластівки 2 сезон: что показали в первой серии - обзор

Перші ластівки 2 сезон 1 серия - обзор / Новий канал

Сериал Перші Ластівки показал впервые Новый канал - премьера состоялась 11 ноября 2019 года. Его популярность была столь велика, а резонанс значителен, что уже в 2020 году выходит второй сезон, который будет называться "Зависимые".

Шоуранер сериала Евгений Туник принял решение сделать его антологией, так что, почти все актеры сохранились, но сыграли другие роли. Какие именно они персонажи - стало известно в 1 серии.

Как известно, Перші Ластівки 1 и 2 серия выходят 14 декабря в 21-00. Рассказываем чем отличилась первая серия.

Перші Ластівки 2 сезон 1 серия - сюжет и персонажи

Как и в первом сезоне, сначала знакомимся с персонажами. Тут всех ждет приятный сюрприз - актеры полностью поменялись во втором сезоне на противоположных. Популярные стали тихими и неприметными, "серые мышки" - крикливо-вызывающими, "правильные" - развращенными. Причем, всех объединяет одна идея, которая лежит в названии - все "зависимы" от чего-то - секс, наркотики, деньги, адреналин, отношения, любовь, страх.

Так в на Журфаке КНУ начинается учебный год, и новый преподаватель по расследованиям, Кира, подписывает контракт. По ходу дела оказывается, что она грешит интернет-знакомтсвам для секса. Актриса Виктория Литвинова сменила профессию с полицейского на скандальную журналистку-расследователя.Читайте такжеПерші Ластівки: Zалежні - график выхода и как смотреть 2 сезон

Далее мы неволей знакомимся с ее студентами. Назар, которого играет Максим Демизоров, прямая противоположность его образу из первого сезона - наркоман, мальчик по вызову, который практикует самые разные извращения.

Альбина - вебкам-модель, которая общается с "папиком", и ее играет Таисия-Оксана Щурук, которая кардинально отошла от прошлого образа, став секс-бомбой.

Но стримы Альбины постоянно смотрит Ева - дочь из большой христианской семьи, мать которой помешана на вере. Девушка хочет большой любви, но тайно выставляет свою девственность на аукцион.

Влад (Максим Самчик) "встречается" с Евой - девочка влюблена в него, но парень занимается боями без правил на деньги, потому что дома его мать регулярно избивает муж-алкоголик. Их первое же свидание в новом году срывается из-за незапланированного боя. Он почти пересекается с Ваней которого играет Олег Гоцуляк. Ваня явно имеет связи с мафией, является "крутым" в группе, но он очень любит свою бабушку, которая живет в доме престарелых.

Перші ластівки 2 сезон - что было в 1 серии / Новий канал

Карина - самая популярная девочка группы живет с Евой в одной комнате, влюблена в Ваню, и грешит тем, что собирает слухи о студентах.

Например, она узнает что Леша (Саша Рудинський) врет матери, и зарабатывает слишком много работая курьером. На самом деле, секрет Леши в том, что он наркокурьер, и волей-неволей его услугами часто пользуется Назар.

Открывается также тайна Киры - она попала в плен, где ее какое-то время держал и насиловал мужчина в маске. Теперь у нее зависимость от сексуального насилия, она время от времени практикует БДСМ в роли госпожи.

Перші ластівки - Zалежні

В полном названии сериала Zалежні пишется с латинской буквой. Объяснение этому дал сам создатель сериала Евгений Туник, который долго прорабатывал свой проект.

"Мы долго искали название, которое бы характеризовало каждого из персонажей сериала, отражало сюжетные линии и имело актуальный социальный месседж. Сегодня слово "зависимость" для каждого имеет свое значение: кто-то зависим от алкоголя или наркотиков, кто-то – от социальных сетей, компьютерных игр или казино. Также она ассоциируется с тесной связью двух или нескольких людей, — объяснил Евгений Туник. — Мне кажется, что мы все в определенной степени зависимы. Такие же и герои второго сезона Перших ластівок. Причем как взрослое, так и молодое поколение. Каждый из них имеет свою темную и светлую стороны, каждый имеет свою зависимость. Насколько она опасна в разрезе настоящего? Это мы и попробуем показать. А латинская Z в начале названии сезона дает понимание, о ком сериал: о молодых людях – сегодняшних 18-20-летних.

Перші ластівки 2 сезон - социальная миссия / Новий канал

Перші ластівки 2 сезон - социальная миссия

Новый канал в сериале Перші ластівки: Залежні продолжил работу с Национальной горячей линией "Ла Страда-Украина", а к сотрудничеству экспертов в борьбе с сексуальным насилием в интернете – образовательный проект #stop_sexтинг. Миссия сериала - не только обнаружить проблемы, но и попытаться их решать.Читайте такжеСъемки закончились - дата выхода сериала Перші Ластівки 2: Zалежні

"Мы опять решили взять за основу острую социальную тему и привлечь к ней внимание общественности. Наша цель — сделать так, чтобы "Перші ластівки Залежні" были не очередным проходящим телепродуктом, а сериалом, который меняет мир к лучшему", — говорит шоураннер сериала Нового канала.

Перші Ластівки 2 сезон 1 серия трейлер смотреть видео:

Напомним, что сериал Перші Ластівки нельзя будет смотреть онлайн, показывать его будет только Новый канал с 14 декабря. Все серии будут выходить в 21-00 по 2 по будням.