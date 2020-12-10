УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Перші Ластівки 2 сезон: что показали в первой серии - обзор

10 декабря 2020, 13:17

Премьера сериала Перші Ластівки назначена на 14 декабря, но прошел специальный показ, на котором можно было ознакомиться с сюжетом. Что будет в сериале Перші Ластівки - читай Главред.

Перші ластівки 2 сезон
Перші ластівки 2 сезон 1 серия - обзор / Новий канал

Сериал Перші Ластівки показал впервые Новый канал - премьера состоялась 11 ноября 2019 года. Его популярность была столь велика, а резонанс значителен, что уже в 2020 году выходит второй сезон, который будет называться "Зависимые".

Шоуранер сериала Евгений Туник принял решение сделать его антологией, так что, почти все актеры сохранились, но сыграли другие роли. Какие именно они персонажи - стало известно в 1 серии.

Как известно, Перші Ластівки 1 и 2 серия выходят 14 декабря в 21-00. Рассказываем чем отличилась первая серия.

Перші Ластівки 2 сезон 1 серия - сюжет и персонажи

Как и в первом сезоне, сначала знакомимся с персонажами. Тут всех ждет приятный сюрприз - актеры полностью поменялись во втором сезоне на противоположных. Популярные стали тихими и неприметными, "серые мышки" - крикливо-вызывающими, "правильные" - развращенными. Причем, всех объединяет одна идея, которая лежит в названии - все "зависимы" от чего-то - секс, наркотики, деньги, адреналин, отношения, любовь, страх.

Так в на Журфаке КНУ начинается учебный год, и новый преподаватель по расследованиям, Кира, подписывает контракт. По ходу дела оказывается, что она грешит интернет-знакомтсвам для секса. Актриса Виктория Литвинова сменила профессию с полицейского на скандальную журналистку-расследователя.Читайте такжеПерші Ластівки: Zалежні - график выхода и как смотреть 2 сезон

Далее мы неволей знакомимся с ее студентами. Назар, которого играет Максим Демизоров, прямая противоположность его образу из первого сезона - наркоман, мальчик по вызову, который практикует самые разные извращения.

Альбина - вебкам-модель, которая общается с "папиком", и ее играет Таисия-Оксана Щурук, которая кардинально отошла от прошлого образа, став секс-бомбой.

Но стримы Альбины постоянно смотрит Ева - дочь из большой христианской семьи, мать которой помешана на вере. Девушка хочет большой любви, но тайно выставляет свою девственность на аукцион.

Влад (Максим Самчик) "встречается" с Евой - девочка влюблена в него, но парень занимается боями без правил на деньги, потому что дома его мать регулярно избивает муж-алкоголик. Их первое же свидание в новом году срывается из-за незапланированного боя. Он почти пересекается с Ваней которого играет Олег Гоцуляк. Ваня явно имеет связи с мафией, является "крутым" в группе, но он очень любит свою бабушку, которая живет в доме престарелых.

Перші ластівки 2 сезон
Перші ластівки 2 сезон - что было в 1 серии / Новий канал

Карина - самая популярная девочка группы живет с Евой в одной комнате, влюблена в Ваню, и грешит тем, что собирает слухи о студентах.

Например, она узнает что Леша (Саша Рудинський) врет матери, и зарабатывает слишком много работая курьером. На самом деле, секрет Леши в том, что он наркокурьер, и волей-неволей его услугами часто пользуется Назар.

Открывается также тайна Киры - она попала в плен, где ее какое-то время держал и насиловал мужчина в маске. Теперь у нее зависимость от сексуального насилия, она время от времени практикует БДСМ в роли госпожи.

Перші ластівки - Zалежні

В полном названии сериала Zалежні пишется с латинской буквой. Объяснение этому дал сам создатель сериала Евгений Туник, который долго прорабатывал свой проект.

"Мы долго искали название, которое бы характеризовало каждого из персонажей сериала, отражало сюжетные линии и имело актуальный социальный месседж. Сегодня слово "зависимость" для каждого имеет свое значение: кто-то зависим от алкоголя или наркотиков, кто-то – от социальных сетей, компьютерных игр или казино. Также она ассоциируется с тесной связью двух или нескольких людей, — объяснил Евгений Туник. — Мне кажется, что мы все в определенной степени зависимы. Такие же и герои второго сезона Перших ластівок. Причем как взрослое, так и молодое поколение. Каждый из них имеет свою темную и светлую стороны, каждый имеет свою зависимость. Насколько она опасна в разрезе настоящего? Это мы и попробуем показать. А латинская Z в начале названии сезона дает понимание, о ком сериал: о молодых людях – сегодняшних 18-20-летних.

Перші ластівки 2 сезон
Перші ластівки 2 сезон - социальная миссия / Новий канал

Перші ластівки 2 сезон - социальная миссия

Новый канал в сериале Перші ластівки: Залежні продолжил работу с Национальной горячей линией "Ла Страда-Украина", а к сотрудничеству экспертов в борьбе с сексуальным насилием в интернете – образовательный проект #stop_sexтинг. Миссия сериала - не только обнаружить проблемы, но и попытаться их решать.Читайте такжеСъемки закончились - дата выхода сериала Перші Ластівки 2: Zалежні

"Мы опять решили взять за основу острую социальную тему и привлечь к ней внимание общественности. Наша цель — сделать так, чтобы "Перші ластівки Залежні" были не очередным проходящим телепродуктом, а сериалом, который меняет мир к лучшему", — говорит шоураннер сериала Нового канала.

Перші Ластівки 2 сезон 1 серия трейлер смотреть видео:

Напомним, что сериал Перші Ластівки нельзя будет смотреть онлайн, показывать его будет только Новый канал с 14 декабря. Все серии будут выходить в 21-00 по 2 по будням.

Александр Галаджий для сайта Главред

новости шоу бизнеса Перші Ластівки Галаджий Александр сериалы Нового Канала
Сейчас вы просматриваете новость «Перші Ластівки 2 сезон: что показали в первой серии - обзор». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Эйфория 2 сезон: что было в первой серииЭйфория 2 сезон: что было в первой серии Самые популярные фильмы и сериалы 2020 года по запросам GoogleСамые популярные фильмы и сериалы 2020 года по запросам Google Эмбер Херд может сыграть в Пиратах Карибского моряЭмбер Херд может сыграть в Пиратах Карибского моря Милла Йовович и Пол Андерсон ответили на скандал вокруг Охотника на монстровМилла Йовович и Пол Андерсон ответили на скандал вокруг Охотника на монстров Охотник на монстров 2020 - создатели отреагировали на скандал в КитаеОхотник на монстров 2020 - создатели отреагировали на скандал в Китае
Следующий материал

Последние новости

14:05
Удар КСУ по е-декларациям: появилась новая реакция Венецианской комиссии
14:03
Инфекционист объяснил, от чего зависит степень тяжести COVID-19 Видео
13:58
Бывшая любовь Алибасова потребовала ампутировать ему пенис
13:53
Гороскоп на 11 декабря для всех: покорение сердца и крест на инициативах Видео
13:30
"Пришла беда": в семье нардепа от ОПЗЖ Столара случилось горе
Реклама
13:17
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в первой серии - обзор Видео
13:03
Шмыгаль объяснил, как карантин выходного дня ударил по занятости украинцев Видео
12:50
В Украине взлетят цены на железнодорожные билеты: когда ждать подорожания Видео
12:35
Как поменять поставщика газа и сколько можно сэкономить
12:26
Снег и ледяной дождь: кому в Украине грозит погодный кошмар Видео
12:25
Кого в Украине чаще всего убивал COVID-19: названа возрастная категория Видео
12:24
Эксперты рассказали, сколько нужно секса, чтобы жить дольше Видео
12:16
Борьба с США и НАТО: у Лукашенко раскрыли планы по войскам России и Беларуси Видео
11:58
"Крайняя мера": в Кабмине назвали причину локдауна в январе Видео
11:55
Наталка Карпа заразилась коронавирусом и раскрыла свои симптомы
11:54
Ереван накрыли протесты: демонстранты пытались прорваться в здание правительства
11:37
Профилактика коронавируса: врач раскрыл важные факты Видео
11:34
Ученые выяснили, как связан возраст и похудение Видео
11:29
Объявили полный список номинантов на премию Yuna 2021
11:26
Локдаун в январе: в метро Киева назвали условия работы Видео
Реклама
11:12
Новый год с коронавирусом: врач объяснила, от каких блюд нужно отказаться больным
11:11
Очередной удар по Газпрому: стало известно о новых убытках монополиста Видео
11:06
Еда против запора: названы лучшие продукты Видео
10:55
Очаровательная стрижка лоб с эффектом омоложения – находка для зимы 2021: фото Фото Видео
10:43
Степанов предупредил о новой атаке вирусов и заговорил о "коллапсе" Видео
10:06
"Путин должен убраться с Донбасса": Кравчук резко обратился к РФ
09:59
Шмыгаль "поставил крест" на вакцине РФ от COVID-19 и назвал причину Видео
09:57
Правильное питание зимой: диетолог назвала грубую ошибку Видео
09:52
Опоздание вакцины обойдется Украине в тысячи смертей мнение
09:40
Китайская вакцина против коронавируса: эффективность и риски Видео
09:29
В Евросоюзе акцизы на ТИЭНы повышают в разы медленнее, чем в Украине — эксперт
09:27
Главные запреты локдауна: Ляшко назвал условия работы сферы торговли Видео
09:21
Облепиха: уникальные преимущества для здоровья и побочные эффекты Видео
09:09
Повторный коронавирус: эпидемиолог предупредил об опасности Видео
08:59
"Полный локдаун": Шмыгаль назвал причину ужесточения карантина после Нового года Видео
08:44
Пришло время дать власти по жопе мнение
08:36
Гороскоп на 10 декабря для всех: особое покровительство и тревожный звоночек Видео
08:22
Коронавирус в Киеве установил антирекорд: нашли огромное число новых больных Видео
08:16
Ахеджакова "проехалась" по Лукашенко Видео
08:15
Коронавирус в Украине 10 декабря: поставлены еще более 13 тыс. диагнозов Видео
Реклама
08:09
25 тысяч больных COVID-19 в день: Шмыгаль ужаснул прогнозом на январь
07:33
Поклонская нарвалась на разборки с человеком Путина из-за предложения по Крыму для Маска
07:16
В США начали расследование против сына Байдена Видео
07:14
Мед и корица: мощное лекарство или большой миф Видео
06:50
Новым локдауном Кабмин просто прикрывает себе задницу мнение
06:32
Конституционный кризис в Украине: Венецианская комиссия оценила действия КСУ
06:25
С чем носить длинную юбку зимой, чтобы выглядеть стильно Видео
06:00
Названы самые стойкие симптомы COVID-19 Видео
05:51
Магнитная буря 10 декабря спровоцирует апатию и упадок сил Видео
05:31
Дочь знаменитого теннисиста публично обнажила грудь
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять