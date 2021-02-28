Деление человечества на избранных уже началось

Свободно перемещаться по миру смогут только те, кто получил вакцину от коронавируса

Европа будет вводить электронные сертификаты вакцинации. Канцер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что на проработку технических вопросов уйдет примерно три месяца. Это еще не полноценный "ковид-паспорт", но все начинается с первого шага.

"Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества". Тогда эти слова произносили в ожидании невиданного прогресса, сегодня их можно смело адресовать будущему одичанию.

Сертификаты должны стать в основном внутренним европейским документом. Европа не только закрыла свои внешние границы, но и для перемещения внутри ЕС требуются определенные основания. Сертификация "расшивает" эту проблему для самих европейцев. Внутренние перемещения станут доступны для клеймённого стада. Сертификат и будет клеймом, по которому станут определять степень лояльности гражданина.

Сертификаты на первом этапе могут стать и "внешним" документом для иностранцев, позволяя им въезжать и перемещаться по Европе, однако будут иметь определенные ограничения - в первую очередь, как можно понять, речь идет о том, что сертификация коснется только тех вакцин, которые одобрены Евросоюзом. Естественно, каждый вакцинированный будет зарегистрирован в единой базе данных, которая и станет основой для сертификата вакцинации.

Читайте такжеГотовьтесь к новым пандемиям и наступлению СредневековьяКовид-паспорт - это уже более глобальный документ, опирающийся на разные базы данных разных стран. Понятно, что придется не только создать такие базы, но и совместить их между собой. Нужно будет создать систему статусов вакцин (скажем, с Пфайзером и Моденой можно въезжать на территорию страны, а вот вакцинированные Спутником имеют право лишь на транзит через неё). Всё это займет время - возможно, что несколько лет.

Но направление движения уже задано, мир быстро погружается в модерновое Средневековье. Деление человечества на избранных и остальных уже происходит, и пока это деление коснется права на перемещение. Далее последуют другие ограничения, что неизбежно. "Золотой миллиард" усохнет в ходе всех мероприятий до "золотых ста миллионов". Миллиард счастливчиков - это оказалось все-таки слишком много.