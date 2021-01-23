До Путина начинает доходить, что договариваться с Киевом таки придется

Укладка труб Северного потока-2 остановлена / Reuters

Это уже не первый такой призыв Европейского парламента, его депутаты не раз призывали остановить строительство, и наблюдатели лишь замечают, что новая резолюция принята куда в более жестких выражениях, чем предыдущие. Но парадокс ситуации состоит в том, что строительство СП-2 и так остановлено на неопределенный срок.

И его остановили не политики. Его остановили экологи.

Связано это с процедурой рассмотрения жалоб экологических организаций Германии, в территориальных водах которой сейчас должно проходить окончание строительства трубопровода. Никаких конкретных сроков для подачи такого документа попросту нет, и немецкие экологи могут не спешить. Когда Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии сможет возобновить свое разрешение, не знает сегодня никто, наблюдатели говорят даже о 2022 годе.

АРГУМЕНТ НА ВЫБОРАХ В ГЕРМАНИИ

К тому же не будем забывать, что этот год в Германии – предвыборный и тема строительства Северного потока-2 обязательно станет одним из важных аспектов в избирательной кампании участников выборов. И прежде всего "Зеленых", которые уже сейчас воспринимаются в качестве более реального партнера ХДС/ХСС в формировании коалиции, чем работающие в правительстве социал-демократы.

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И возникнет новая сложность. Социал-демократы неизменно были сторонниками строительства Северного потока-2 и находили в этой своей позиции понимание многих христианских демократов. А вот "Зеленые" неизменно были противниками такого строительства, и их тоже поддерживали многие христианские демократы, только другие. Так что позиция немецкого правительства за время рассмотрения экологических жалоб вполне может измениться на прямо противоположную.

США ПРОТИВ ФОРТУНЫ

Не будем забывать и об американских санкциях. США впервые применили санкции к российскому трубоукладчику Фортуна, который готовился продолжить работу в немецких территориальных водах.

И мало того, что нужно было проводить технические работы с самим судном, так потом еще нужно думать, сможет ли оно работать. А ведь за ближайшие месяцы и американские, и европейские санкции могут только усилиться, тем более если Кремль намеревается водить Навального из камеры в камеру и разгонять марши в его поддержку.

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Так что в Москве должны прийти к очень неприятному выводу: от транзита газа через украинскую ГТС, по крайней мере в ближайшие годы, отказаться не удастся.

А может быть, и никогда не удастся, если Северный поток-2 так и останется промышленным памятником путинских времен. Это означает, что с Украиной придется договариваться или, если посмотреть на ситуацию с позиции Владимира Путина, в Украине нужно будет добиваться появления власти, лояльной Кремлю и Газпрому.