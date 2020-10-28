Два фашизоидных диктатора - Лукашеску и Пол Пут - нашли друг друга

Путин,Лукашенко / Reuters

То, что вытворяет Лукашеску, вообще не поддаётся какому-либо человеческому описанию. Кровавый диктатор должен быть помещён в клетку за семью замками: он просто опасен для людей в прямом смысле слова.

И что же делает Путин, в этой ситуации? Поддерживает Лукашеску. Чтобы не дай Б-г диктатор, сфальсифицировавший выборы, не был сметён "взбунтовавшейся улицей". Ведь для Путина народ – это не субъект, не источник власти, а так – подведомственное народонаселение, которое годно только для того, чтобы его грабить.

Ведь что должна была бы сделать Прекрасная Россия Будущего в этой ситуации? Всё очень просто: в этой ситуации Прекрасная Россия Читайте такжеЛукашенко придумал, как наказать студентов за участие в акциях протестовБудущего должна была ввести персональные санкции против Лукашеску задолго до того, как против него ввели бы персональные санкции Евросоюз и США. Прекрасная Россия Будущего должна была не признавать Лукашеску законно избранным президентом Беларуси, потому что после проигрыша на выборах Лукашеску – просто гражданин Беларуси, который должен предстать перед судом за свои преступления, включая тяжкие – убийства граждан Беларуси.

Вот что должна была бы сделать Прекрасная Россия Будущего.

Но путинская Россия – мафиозное фашизоидное негосударство – делает всё наоборот. Потому что у Путина чёрное – это белое, ложь – это правда, война – это мир, незаконный диктатор – это "законно избранный президент".