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Две причины, почему Украина обречена

Евгений Черняк

бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits

17 марта 2021, 06:55

Если страна, с одной стороны, теряет экономическую элиту, а с другой - производственную, будущее её, к сожалению, печально.

Украина,зима
Если власть не перейдёт к решению экономических задач, то Украина может исчезнуть / УНИАН

Я вам две умных вещи скажу. Только вы не обижайтесь.

Первая. Корпоративный налог в ОАЭ - 0%. Налог на дивиденды - 0%. Условия для обнулённых налогов от любого приезжающего - 0%.

Звучит странно для травмированных высокими налогами бизнесменов, но это легко проверить, все споры сейчас быстро заканчиваются, когда есть доступ в Google.

По моим прогнозам, до конца этого года 80% деловой элиты Украины станут налоговыми резидентами ОАЭ.

Все ребята, чьи ленты Фейсбука забиты фото с эмиратских пляжей, там не только купаются, в большинстве они заняты оформлением документов для налогового резиденства.

Напоминаю, есть ещё полный оффшор юный рай для личных налогов Израиль, отягощённый только обязательством находиться там 183 дня в году, экзотическая европейская Мальта с золотыми паспортами и классический Кипр.

Кто при таких вводных будет оставаться налоговым резидентом Украины, надеюсь, понятно. Никто.

Читайте такжеПочему спор о Мотор Сичи – это вопрос жизни и смерти для УкраиныНу или коррупционеры, которые будут многократно перепрятывать внутри страны деньги, нажитые непосильным трудом.

Вторая. Последние тенденции на рынке наёмного труда тревожны для украинских работодателей, как никогда. Попытки не отпускать лучших специалистов, например, в Польшу заканчиваются двойной зарплатой.

Люди, планирующие уезжать целыми бригадами логично комментируют ситуацию так: в Польше хорошая медицина, отличные дороги, нормальная экология, дети учатся в отличных школах, без дополнительных сборов на подарки учителям и ремонты классов.

Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты или останутся, но за двойную оплату. Наблюдать окружающий унылый пейзаж за окном они готовы только за большую премию.

Причём, как платить европейскую зарплату привязанную к евро, а свой продукт продавать за украинский средний чек, никто не знает. Математика никак не складывается.

Как производить конкурентный продукт на внешний рынок с учётом завышенных тарифов и коррупционного налога, ответа тоже нет.

Если страна, с одной стороны, теряет экономическую элиту, а с другой - производственную, будущее её, к сожалению, печально.

Я понимаю, конечно, праздник 30-летия независимости, настроение у всех праздничное уже сейчас.

Закон о амнистии капитала почти готов и за 5% легализует свои капиталы понятно кто.

Есть даже стратегия украинского правительства (вы удивитесь, но она существует) рассчитанна для 26 миллионов человек. Я не ошибся, 26 миллионов через 10 лет.

Но если прямо сейчас от разных увлекательных тем, фискализации отношений с малым и средним бизнесом, бесконечных акций профессиональных активистов, блокирований телеканалов, выяснений кто на каком языке больше любит Украину и прочих очень важных вопросов, страна не перейдёт к решению реальных экономических задач, предмет спора может исчезнуть.

Читайте такжеВласть превращает Украину в отсталую сырьевую странуРынок долго этого шпагата не выдержит. Тут никакой политики нет. Эти вопросы задаёт себе сейчас каждый предприниматель.Тут здравый смысл, логика и сожаление о том, что вопросам уже много лет, но никогда, ни разу, на них никто внятно не ответил.

Да, и если хочешь понять, по какому из сценариев будет развиваться ситуация в Украине, напиши на листе бумаги минимум пять вариантов, выбери худший и будь уверен, исторически, всё пойдёт именно по этому сценарию. Это мы сейчас и наблюдаем.

Извините, если разочаровал, врать не могу и не буду, а от честного взгляда на ситуацию становится бесконечно грустно.

Евгений Черняк новости Украины
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