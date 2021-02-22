Как Порошенко цинично предал своего партнера Медведчука

Порошенко ждет, пока Зеленский ослабнет/ УНИАН

Это старая проблема Петра Порошенко. Ему никто никогда не верил - ни в Москве, ни в Киеве. Но он старался быть в эпицентре политики и быть нужным всем. А после того, как Порошенко, следуя кремлевским планам вмешательства в американские дела, попытался элегантно, чужими руками, "утопить" Джо Байдена, Вашингтон поставил на нем большой жирный крест.

Но Порошенко не унывает, лишь бы сейчас Москва не отвергла его успешные услуги по контролю над национал-демократическим электоратом Западной Украины. Ведь после поражения Медведчука ценность Порошенко для Кремля резко возрастает и у него появляется "право на ересь" – критиковать Москву, но не трогать Путина. Это старая чекистская уловка - объявлять "врагом Кремля" своего агента влияния и наоборот, оппозиционного, упрямого политика объявлять "агентом спецслужб".

Благодаря огромной наглости, артистическим способностям, чудовищному цинизму и патологической лжи Порошенко редко был честным с политическими соперниками, партнерами по бизнесу и с украинским обществом. Все годы своего правления Украиной он и не скрывал того, что вероломство и обман - его главные козыри в политике. Но все сходило с рук.

Вот и сейчас Порошенко, неожиданно для всех, открыто поддерживает решение президента Зеленского закрыть пророссийские, оппозиционные телеканалы и конфисковать собственность Медведчука. Тем самым, Порошенко пытается дистанцироваться или предать Медведчука и на его проблемах выползти из-под яростной общественной критики.

Читайте такжеСказка о том, почему Порошенко не ввел санкции против МедведчукаВпервые наглая ложь Порошенко, что он не сотрудничал последние годы с путинским Медведчуком, на основе кремлевских договоренностей о разделе между ними власти и собственности в Украине, не воспринимается украинским обществом.

А открыто критиковать президента Украины Зеленского за его отчаянную борьбу с Медведчуком бывший президент Порошенко боится. Еще не время. Надо подождать, когда Зеленский сделает ошибки, поскользнётся или ослабнет. Вот тогда мы опять увидим другого Порошенко - наглого и самоуверенного, который будет рвать в клочья несчастного Зеленского также сильно, как он сейчас его горячо поддерживает.

Зато, для украинской элиты, публичное предательство Порошенко своего экономического партнера и политического спарринг-партнера Медведчука - лишнее доказательство того, что бывший президент-олигарх готов на все только, чтобы выжить и остаться в политике.