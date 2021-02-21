Порошенко публично поддержал санкции против кума Путина

Порошенко подчеркнул, что теперь ожидает от СБУ и Офиса генпрокурора "немедленных процессуальных действий в отношении депутатов, которые попали под санкции".
Пятый президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко публично и всецело поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против кума президента России Владимира Путина - Виктора Медведчука.
"Поддерживаю решение СНБО и обнародованый в субботу Указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам", - высказался Порошенко на своей странице в Facebook.
Также Порошенко подчеркнул, что теперь ожидает от СБУ и Офиса генерального прокурора "немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции".
Санкции в Украине - о чем сообщалось ранее:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
Автор: Адриана Бубновская