Порошенко публично поддержал санкции против кума Путина / УНИАН

Пятый президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко публично и всецело поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против кума президента России Владимира Путина - Виктора Медведчука.

"Поддерживаю решение СНБО и обнародованый в субботу Указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам", - высказался Порошенко на своей странице в Facebook.

Также Порошенко подчеркнул, что теперь ожидает от СБУ и Офиса генерального прокурора "немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции".

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