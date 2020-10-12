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Как Великобритания втюхала Украине устаревшие технологии за $1,6 млрд

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

12 октября 2020, 08:39

Кредит нам дали для того, чтобы мы купили что-то у британцев.

ракетные катера
Украина покупает у Великобритании ракетные катера / ВМС Украины

Помните как у Рокфора из мультфильма "Чип и Дейл" отключался мозг при запахе сыра? Вот так же у некоторых украинцев отключается мозг, когда есть возможность позлить русских.

Аналогично мозг отключился при упоминании ассоциации ЕС. Как только у нас услышали, что мы что-то подписываем с ЕС, то автоматически сработал выключатель отключения мозгов! Плевать, что ассоциация не гарантирует вступления в ЕС. Плевать, что условия не самые лучшие и можно было бы ещё поторговаться. Главное, что подписали, а какие условия подписали, то всем по барабану.

Как дети. Мама купила велосипед и я самый крутой на улице. Плевать, что у мамы денег нет. Что мама в кредит влезла. Что кушать и одется не будет за что. Ребёнка это не интересует. Главное мама купила велосипед.

Читайте такжеПочему в Украине все плохо с производством оружияС британскими катерами так же. Мы покупаем катера. Будем их производить у себя дома. У русских рвутся пуканы. Вот что главное.

Так что не так с этими катерами?

Для начала советую поинтересоваться что такое UKEF. Чтобы сэкономить вам время, то это организация созданная для поддержки британского экспорта! Британского ЭКСПОРТА, а не производства других стран! По сути, кредит размером $1,6 млрд нам дали для того, чтобы мы купили что-то у британцев.

А как же производство? В Украине будет производится только один корпус. Его стоимость составляет 5-10% от себестоимости. Мы даже не сможем вооружить катер ракетой Нептун.

Если немного поинтересуетесь, то точь-в-точь подобный контракт заключила Греция в 2000 году! Они покупали катера такого же класса. И по условиям, корпус катера строился на греческой верфи Elefsis Shipyards, а Vosper Thornycroft (ныне BAE Systems) обеспечивал поставки оборудования, вооружения и дальнейшее материально-техническое обеспечение.

Если в Украине будут строится только корпуса для катеров, то передача технологий будет касаться только самого корпуса. Никто нас не будет учить создавать электронику и оборудование для катера. Мы все это будем импортировать. А потом ещё платить за техническое обслуживание в дальнейшем. Потому нам и дали кредит от UKEF.

Учитывая, что сам корпус разрабатывался в далеком 1992 для ВМФ Катара, то даже здесь мы получим технологии 30 летней давности. Так если кто забыл, что 30 лет назад мы могли строить авианосцы и фрегаты. Наш флагман Гетьман Сагайдачный спущен на воду тоже в 1992 году.

И насколько должен быть развит комплекс неполноценности, чтобы радоваться устаревшим технологиям Запада и поливать грязью свое.

кредит новости Великобритании катера Павел Вернивский
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