Кто настоящий подлец украинской политики

Петр Порошенко / УНИАН

Главарь самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин крут. Нагнул Зеленского, который отступил, унизил Украину, воюющую армию, память о погибших в этой войне. В общем, показал, кто "не лох".

Только не всем понятно, кто настоящий подлец. Кто использует очередной позор, очередное предательство в своих личных шкурных интересах. Кто раскалывает и так не монолитное общество, разъединяет солдат, ветеранов, волонтёров, патриотов во имя власти и денег, денег и власти.

Он делал и делает это уже шесть лет. Бросает ребят в котлах, проводит помпезные парады, отправляет утлые консервные банки на погибель в Керченский пролив, мародёрствует на войне, выхолащивает настоящий, жертвенный патриотизм, заменяя его лубочной флажково-вышиванковой профанацией, приводит своей убогой политикой клоунов к власти.

Читайте такжеДонбасс совсем скоро могут бросить на произвол судьбыИ теперь снова зовёт под свои давно дискредитированные знамёна на борьбу со вселенским злом, весомой частью которого он сам является. Ведь это он договаривался о совместных "инспекциях" украинских войск ещё в 2014 году, он отводил подразделения от линии фронта, он разрешал Моторолле шмонать наших солдат.

А теперь весь такой в белом. Спаситель нации, отец народа. Даже похудел и сделал пластику. Жму руку, обнимаю. Весь ваш, Пётр Алексеевич.