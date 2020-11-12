Кто заплатит за бессмысленный карантин выходного дня

Карантин выходного дня в том виде, в котором его вводят в Украине, лишен какого-либо смысла / УНИАН

В Украине ввели карантин выходного дня. Эта мера нанесет существенный удар по украинской экономике и украинскому бизнесу. Ведь именно в выходные дни многие из тех, кто теперь в субботу-воскресенье будет вынужден закрыться и простаивать, получали основную выручку. Например, ТРЦ и кинотеатры.

Ладно бы, если бы эта мера помогла улучшить эпидемическую ситуацию в стране и снизить заболеваемость. Но нет, никакой пользы от введения карантина выходного дня не будет. Какой в этом смысл, если всю неделю все эти заведения, кинотеатры, кафе и рестораны будут работать, как обычно, и только в выходной закроются, но при этом во все дни общественный транспорт и метро продолжат работать в штатном режиме? Нас пытаются убедить, что эта мера будет препятствовать распространению вируса? Это какой-то идиотизм!

Читайте такжеМазохизм выходного дняПрежде всего, карантин выходного дня ударит по малому бизнесу, развлекательной сфере, кафе, рестораном и так далее. Хотя гораздо проще организовать социальную дистанцию в кафе или ресторане, нежели в том же метро. Потому нет смысла их закрывать.

К тому же, наше правительство не договаривает, что если какие-то страны и прибегают к такому методу, как локдаун выходного дня, то в этих странах бизнесу обязательно доплачивают. В Украине же никто ничего никому доплачивать не собирается, у нас деньги тратятся на дороги...

Поэтому я считаю, что введение карантина выходного дня у нас – абсолютно необоснованная мера, которая ни к чему хорошему не приведет. У нас как всегда – услышали звон, но не знают, где он.

Действенной мерой в нашей ситуации, учитывая темпы роста заболеваемости, был бы тотальный локдаун. Однако такого наша экономика совершенно не потянет. Наша власть заигралась и совершенно не подготовила медицинскую систему к большому количеству больных. Она почти год занималась черти чем, а теперь снова начинает вводить запреты, ограничения, все закрывать, то есть решать вопрос насчет бизнеса, перекладывая на него во все затраты. Так, за популизм и непрофессионализм нашей власти расплачивается малый бизнес.

Читайте такжеУкраине не поможет ужесточение карантина и новые ограниченияНа заседании Кабина говорили о каких-то программах поддержки для бизнеса, но все это – полная фикция. Нет никаких программ поддержки, все это – вранье. По простой причине: нашему государству негде брать деньги на эти программы поддержки. Потому подобных программ не существует в природе. Локдаун вводится уже сегодня, а программы поддержки появятся, может быть, когда-нибудь.

К примеру, правительство обещает компенсировать часть заработной платы работников в связи с простоем. Звучит красиво и хорошо. А если у сотрудника "теневая" занятость, то как они будут это компенсировать? Другой вопрос – как они это будут считать, по каким ставкам? Если у сотрудника была ставка плюс премия, то они будут считать премии или так, как захотят? Скорее всего, считать они захотят по минимуму.

Потому все эти разговоры о поддержке бизнеса – пустая болтовня.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда