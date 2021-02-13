Лукашенко тянет белорусского кота за хвост

Лукашенко надеется удержаться у власти/ Reuters

В Минске начало работать Всебелорусское народное собрание — орган с неясными полномочиями, однако целью его создания стала очевидная попытка увеличить существенно пошатнувшуюся легитимность власти в этой стране. Само по себе собрание в силу неясного статуса и отсутствия рабочих органов было призвано лишь "освятить" уже принятые решения, которые и были озвучены.

В целом решение одно: в этом году будет написана новая белорусская конституция, в следующем ожидается ее принятие на референдуме. Опять же смысл этого мероприятия не совсем понятен, так как не решен ключевой вопрос госстроительства — будет ли создаваться Союзное государство или нет. Логично было бы вначале решить этот вопрос, а затем в зависимости от того, как именно он будет решен, и выстраивать другие.

Правда, нет никаких особых сомнений в том, что основной повод для трансформации государственной структуры — политический тупик, в который зашел режим Лукашенко. Сейчас, по сути, решается более насущный вопрос — вопрос с уходом самого Лукашенко. Или трансформацией его статуса. "Трансферт", проще говоря. И Лукашенко впервые за все время заговорил именно об уходе, причем выдвинул (пока неясно в чей адрес) два условия:

Читайте такжеЛукашенко готовит себе запасной аэродромАлександр Лукашенко сообщил Всебелорусскому народному собранию, при соблюдении каких условий он уйдет из власти. Главным требованием президента стало установление мира и порядка в стране, отсутствие протестов и высказывание своего мнения в рамках закона. "Это главное условие. Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос у вас — из сторонников нынешнего президента — упасть не может".

По сути, начинается торг за гарантии. Кто даст Лукашенко такие гарантии — по договоренности, с тем он и будет уходить со своего поста. Адресата, понятно, два — Россия и Запад. Однако позиции Лукашенко не слишком прочны ни в одну, ни в другую сторону.

В случае победы оппозиции (а она будет оформлена новыми выборами, причем скорее всего, в этом случае контроль за ними будет гораздо более жесткий, а значит — повторения "аномальных" результатов, как в августе 2020 года,, скорее всего, не будет) — в общем, в случае передачи власти в руки нынешних оппозиционеров-западников любые гарантии Лукашенко будут во многом обнулены. Причина понятна — наследство новому режиму достанется не самое лучшее.

"Стабильность", которая на самом деле является стагнацией, уже привела белорусскую экономику в крайне сложное положение. Прозападная оппозиция очевидно будет решать проблему через массированную приватизацию (а точнее — продажу белорусских предприятий), причем покупателями будут выступать именно западные структуры. И в этом случае произойдет масштабный передел собственности с отстранением сегодняшних владельцев и управляющих.

Если же состоится сценарий Союзного государства, то в целом все будет ровно так же, только грабить Белоруссию будут уже дружки российского президента. С тем же самым переделом собственности, только в их пользу. Гарантии Лукашенко в этом случае тоже будут стоить недорого.

Читайте такжеЛукашенко понимает, что его время подходит к концуПоэтому он и тянет буквально до последнего, рассчитывая, что может появиться какой-то новый фактор, способный усилить его позиции в этом торге. Какой фактор — неясно. Вполне возможно, что его и не будет. Тогда бесконечное маневрирование — это всего лишь попытка задержаться у власти как можно дольше.

Это, кстати, вполне классическая проблема всех, кто в силу тех или иных манипуляций "пересиживает" у власти. Бесконечное правление всегда сопровождается зачисткой политического поля. У диктаторов просто нет равных им оппонентов. Что на короткой дистанции играет им в плюс, а на длинной вдруг возникает проблема — не с кем договариваться.

Лукашенко, выкосив политическую поляну в Белоруссии, встал перед этой проблемой в полный рост. Внешние "партнеры" вне всяких сомнений его "кинут", а внутренних он сам зачистил до белой кости. Те, кто есть, сами по себе ничего из себя не представляют и являются чужими марионетками. С ними разговаривать смысла нет — проще сразу с хозяевами.

У Путина, кстати, та же проблема. Никакие внешние гарантии ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться как железные (достаточно вспомнить судьбу Милошевича, а за Путиным числится куда как больше). Внутренних гарантий ему не может дать никто, так как на доске нет фигур. Последней фигурой, равной Путину по влиянию на номенклатуру, был Примаков, но его уже нет. Остальных Путин точно так же снял с доски, оставив либо подельников, либо лизоблюдов. Гарантии от них стоят еще меньше: сдадут не моргнув.