МВФ требует содрать с украинцев последний слой кожи

В МВФ снова требуют поднять тарифы ЖКХ для населения / УНИАН

Докатились до ручки – МВФ диктует Кабмину повышение тарифов ЖКХ для обнищавшего населения на фоне жирующего руководства Нафтогаза.

При этом о перспективах получения очередного транша кредита от МВФ, а точнее – их полного отсутствия, фактически писать нечего, т.к. миссия Фонда в конце этой недели покинула Киев, так и не подписав итоговый документ (снова нет сроков выделения Украине следующего транша).

Напомню, работа миссии МВФ началась в декабре 2020 года с пересмотра программы stand-by, предусматривающую финансовую поддержку Украины в течение 1,5 лет в объеме 5 млрд долларов США. В прошлом 2020 году первый транш в размере 2,1 млрд долларов США Фонд уже предоставил, остальные перечисления планировались в текущем 2021 году.

Но 13 февраля постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил: "Нужен больший прогресс на пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться".

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Украинские эксперты отмечают, что в энергетической сфере от нас требуют:

поднять тарифы ЖКХ для населения;

принять законопроект о долгах за жилищно-коммунальные услуги;

погасить огромные долги Нафтогаза (только в прошлом 2020 году убытки НАКа составили около 100 млрд гривен).

Остается только спросить Шмыгаля, а на хрена брать кредиты, чтобы потом повышать и так неподъемную коммуналку и цены на энергоресурсы, если нашим людям уже сейчас нечего, извините, жрать после оплаты жилищно-коммунальных услуг?

Правда, думаю, им всё по х*р, особенно Коболеву.