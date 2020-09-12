Мягкая капитуляция: что не так с совместным инспектированием на Донбассе

Совместное с представителями "ЛДНР" инспектирование позиций украинской армии недопустимо по нескольким причинам / twitter.com/dubovoyslavyans

Совместное инспектирование с противником позиций ВСУ на Донбассе предусмотрено Минскими соглашениями. Просто само их подписание было предательством Украины.

Ведь на момент подписания "Минска" мы побеждали в войне, несмотря на то, что тогда уже случился Иловайск, мы потеряли Новоазовск и позиции вокруг Луганска. Я был под Луганском, когда Петр Алексеевич подписывал эти соглашения. Наши войска с боем выходили из луганского аэропорта, несли на спине раненых и убитых. Нас крыла российская артиллерия, и это было действительно страшно. Но, тем не менее, настрой тогда был на победу – люди хотели воевать и побеждать. А противник тогда не имел такой военной машины на нашей территории, как сейчас. Разве что заходили российские батальонно-тактические группы, но наши их хорошо били и захватывали российские танки. Но для полномасштабного вторжения в Украину у России не было ресурсов. А бандиты, коллаборационисты и предатели на тот момент были разрозненными группами, и Россия еще не организовала 1-ый и 2-ой армейские корпуса.

Подписание Минских соглашений было предательством, и потому любая попытка апеллировать к "букве" этих соглашений сейчас – тоже предательство. Они противоречат национальным интересам Украины и должны быть аннулированы. Если, конечно, Украина хочет остаться независимым государством, построить демократическое общество и сильную экономику. Ведь только в этом случае Россия отстанет от Украины, перестанет мечтать о ее поглощении и создании новой Российской империи.

Несмотря на нынешнее затишье, война продолжается, и российские планы в отношении Украины не изменились. Потому инспектирование позиций украинских Вооруженных сил российскими генералами, полковниками и представителями предателей из "ЛДНР" абсолютно недопустимо.

Если идет война, то о каких совместных инспекциях может идти речь?

Это недопустимо с моральной точки зрения. Перед памятью погибших, перед теми, кто сейчас воюет и находится на передовой – это будет просто предательством.

Это недопустимо с военной точки зрения. Потому что враг благодаря такому инспектированию будет видеть наши войска и наши позиции.

Это недопустимо с психологической точки зрения. Когда противник спокойно заходит на наши позиции, это значит, что можно сдаваться. Это существенно деморализует наши войска.

Читайте такжеЧетыре удара Кремля по миротворческим фантазиям Зеленского

Разве был хоть один случай, чтобы Украина инспектировала сторону противника? Зато в 2014 году в Дебальцево я видел российских офицеров, которые инспектировали наши позиции. Закончилось всё тем, что мы потеряли Дебальцево.

Когда головорез Пушилин заявляет, что они будут нас атаковать, наш президент при этом включает заднюю и говорит: "Придите, посмотрите – мы же мирные люди. Не надо нас атаковать".

Но – мы не мирные люди. Мы – люди, которые борются за свою свободу и независимость.

Пока что совместное инспектирование отложено. Думаю, это результат договоренностей между Ермаком и кем-то с другой стороны: они решили отложить подобную проверку, потому что на Зеленского слишком уж начали "катить бочку". Зато, таким образом, они прощупали почву, разведали, можно ли вообще нечто подобное делать. Ведь сегодня – совместное инспектирование, а завтра – совместное с "народной милицией" "ДНР" патрулирование улиц Харькова, Днепра и Киева...

Нам нужно наконец выбрать один из двух вариантов: а) воевать, б) сдаваться. Третьего не дано.

Минские соглашения, договоренности о прекращении огня, то, что озвучили Кравчук и Фокин – это все варианты мягкой капитуляции. По сути, все то, что происходит у нас сейчас – это капитуляция, основы которой заложил еще Порошенко.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда