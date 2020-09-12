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Мягкая капитуляция: что не так с совместным инспектированием на Донбассе

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

12 сентября 2020, 08:49

Совместное инспектирование с представителями России или "ЛДНР" позиций украинский Вооруженных сил – это предательство.

боевики, танки
Совместное с представителями "ЛДНР" инспектирование позиций украинской армии недопустимо по нескольким причинам / twitter.com/dubovoyslavyans

Совместное инспектирование с противником позиций ВСУ на Донбассе предусмотрено Минскими соглашениями. Просто само их подписание было предательством Украины.

Ведь на момент подписания "Минска" мы побеждали в войне, несмотря на то, что тогда уже случился Иловайск, мы потеряли Новоазовск и позиции вокруг Луганска. Я был под Луганском, когда Петр Алексеевич подписывал эти соглашения. Наши войска с боем выходили из луганского аэропорта, несли на спине раненых и убитых. Нас крыла российская артиллерия, и это было действительно страшно. Но, тем не менее, настрой тогда был на победу – люди хотели воевать и побеждать. А противник тогда не имел такой военной машины на нашей территории, как сейчас. Разве что заходили российские батальонно-тактические группы, но наши их хорошо били и захватывали российские танки. Но для полномасштабного вторжения в Украину у России не было ресурсов. А бандиты, коллаборационисты и предатели на тот момент были разрозненными группами, и Россия еще не организовала 1-ый и 2-ой армейские корпуса.

Подписание Минских соглашений было предательством, и потому любая попытка апеллировать к "букве" этих соглашений сейчас – тоже предательство. Они противоречат национальным интересам Украины и должны быть аннулированы. Если, конечно, Украина хочет остаться независимым государством, построить демократическое общество и сильную экономику. Ведь только в этом случае Россия отстанет от Украины, перестанет мечтать о ее поглощении и создании новой Российской империи.

Несмотря на нынешнее затишье, война продолжается, и российские планы в отношении Украины не изменились. Потому инспектирование позиций украинских Вооруженных сил российскими генералами, полковниками и представителями предателей из "ЛДНР" абсолютно недопустимо.

Если идет война, то о каких совместных инспекциях может идти речь?

Это недопустимо с моральной точки зрения. Перед памятью погибших, перед теми, кто сейчас воюет и находится на передовой – это будет просто предательством.

Это недопустимо с военной точки зрения. Потому что враг благодаря такому инспектированию будет видеть наши войска и наши позиции.

Это недопустимо с психологической точки зрения. Когда противник спокойно заходит на наши позиции, это значит, что можно сдаваться. Это существенно деморализует наши войска.

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Разве был хоть один случай, чтобы Украина инспектировала сторону противника? Зато в 2014 году в Дебальцево я видел российских офицеров, которые инспектировали наши позиции. Закончилось всё тем, что мы потеряли Дебальцево.

Когда головорез Пушилин заявляет, что они будут нас атаковать, наш президент при этом включает заднюю и говорит: "Придите, посмотрите – мы же мирные люди. Не надо нас атаковать".

Но – мы не мирные люди. Мы – люди, которые борются за свою свободу и независимость.

Пока что совместное инспектирование отложено. Думаю, это результат договоренностей между Ермаком и кем-то с другой стороны: они решили отложить подобную проверку, потому что на Зеленского слишком уж начали "катить бочку". Зато, таким образом, они прощупали почву, разведали, можно ли вообще нечто подобное делать. Ведь сегодня – совместное инспектирование, а завтра – совместное с "народной милицией" "ДНР" патрулирование улиц Харькова, Днепра и Киева...

Нам нужно наконец выбрать один из двух вариантов: а) воевать, б) сдаваться. Третьего не дано.

Минские соглашения, договоренности о прекращении огня, то, что озвучили Кравчук и Фокин – это все варианты мягкой капитуляции. По сути, все то, что происходит у нас сейчас – это капитуляция, основы которой заложил еще Порошенко.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда

Юрий Касьянов война на Донбассе перемирие Минские соглашения Петр Порошенко Владимир Зеленский капитуляция
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