Нафтогаз подложил Зеленскому очередную свинью

Андрей Коболев / УНИАН

Нафтогаз повысил цену газа для теплокоммунэнерго и подставил Зеленского, который обещал, что тарифы для населения не вырастут.

Вырастут, но отложено.

1. Решение Нафтогаза - это медвежья услуга для ТКЭ. В сезоне 2021-2022 гг. ТКЭ будут вынуждены резко повышать стоимость тепла, чтобы компенсировать все свои потери за сезон 2020-2021 гг. и заложить потери в сезоне 2021-2022 годы. Вот уже тогда народ вспомнит Зеленского не злым тихим словом. И закрытие каналов уже не поможет. Зато Нафтогаз будет исподтишка смеяться над Зеленским в своем заповеднике невиданных премий.

2. Опустили ниже плинтуса премьера Шмигаля. Еще вчера радостный Шмигаль подписывал меморандум с ТКЭ о стабильной цене на газ для ТКЭ. А тут оказывается, что цена все-таки вырастет.

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3. Местные власти сейчас сидит и обливается холодным потом. Все считают дотации, которые нужно будет выделять для ТКЭ. У кого нет денег на дотации (а это 90%) – будут готовиться к росту задолженности потребителей.

Нафтогаз в очередной раз себя показывает антиукраинской компанией, которая лишь формально остается в статусе "национальной".

Ждем премий Коболеву и другим выдающимся менеджерам за выдающийся "кидок" Зеленского и Шмыгаля в сезоне 2020-2021 гг.