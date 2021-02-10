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Нафтогаз накрутил цены на газ для производителей тепла

10 февраля 2021, 13:41
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Оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии выросла, сообщили в компании Нафтогаз Украины.

газ, Нафтогаз
Нафтогаз накрутил цены на газ для производителей тепла / УНИАН

Компания Нафтогаз Украины обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО).

С 1 января 2021 цена газа составит 7 331,45 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 20,1% выше, чем в декабре 2020 года (6 103,10 грн), сообщается на сайте НАК.

Как отметили в пресс-службе "Нафтогаза", решение принято с соблюдением норм постановления Кабмина № 867 от 18 октября 2018 года о ПСО, которым установлена формулу определения максимально допустимого уровня цен на газ для производителей тепла.

Цена на газ в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
  • 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
  • Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
  • 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
  • 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
  • 27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.

Нафтогаз цена газа новости Украины
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