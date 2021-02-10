Нафтогаз накрутил цены на газ для производителей тепла / УНИАН

Компания Нафтогаз Украины обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО).

С 1 января 2021 цена газа составит 7 331,45 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 20,1% выше, чем в декабре 2020 года (6 103,10 грн), сообщается на сайте НАК.

Как отметили в пресс-службе "Нафтогаза", решение принято с соблюдением норм постановления Кабмина № 867 от 18 октября 2018 года о ПСО, которым установлена формулу определения максимально допустимого уровня цен на газ для производителей тепла.

Цена на газ в Украине – о чем сообщалось ранее: