УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Плывем на лодке в шторм: Украине нужно готовиться к росту смертей

Екатерина Амосова

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор

13 марта 2021, 06:56

Новая волна, вызванная британским штаммом, грозит Украине большим количеством смертей.

Коронавирус
Новый локдаун из-за нового штамма может увеличить количество смертей / Reuters

В вопросе введения нового локдауна ориентироваться надо не на ежедневные цифры заболеваемости или выздоровевших, а на число госпитализаций как более объективный критерий, который отражает количество новых тяжелых случаев. И судя по росту этой цифры в последние дни ситуация в Украине более чем критическая.

Напомним, что пик первой волны, которая по сути началась с августа прошлого года, в Украине начался в ноябре. Дальше без вакцинации и при локдауне выходного дня, который был, мягко говоря, ни о чем, количество заболеваемости снизилось, но только потому, что в этот период большинство восприимчивых к коронавирусу людей уже переболели.

Что могло спровоцировать новый подъем? Во-первых, поход детей в школу в школу после новогодних праздников. Потому что мы живем не в Европе – у нас детей возят на учебу общественным транспортом, а в квартирах живут несколько поколений.

Но более весомую роль в этом сыграл британский штамм, который уже охватил всю северную и восточную Европу. О нем уже известно, что он минимум вдвое более заразный и в полтора раза – более смертельный. Если бы мы закрыли границы, не открывали курорты, это могло бы задержать распространение этого штамма. Но так как этого не произошло, мы сейчас пожинаем плоды.

Потому возможно, что сейчас пик заболеваемости после локдауна, о котором говорят власти, действительно придется на март-апрель или даже позднее. И очевидно, что эта волна, которая точно будет сильнее, чем осенняя, спадет только к лету, так как люди к тому времени станут больше проводить времени на открытом воздухе. Но однозначно в эту волну переболеет значительное количество тех, кто не болел раньше.

Читайте такжеПочему в Кабмине заговорили о локдауне и когда введутСтоит заметить, что в Украине не было жесткого карантина даже в марте 2020 года, который способен был бы уменьшить новые случаи. Беда любого локадуна в том, что как только его начинают послаблять, сразу происходит рост заболеваемости. Потому в развитых странах была принята стратегия, при которой они объявляли жесткий карантин и вакцинировали людей полученной вакциной.

Например, Израилю и Британии удалось сбить волну коронавируса, возможно, за счет массовой вакцинации (но утверждать стопроцентно, что дело только в ней, нельзя). В Украине же вакцинация с такими ее темпами, недоверием людей вакцине и с тем, что вакцина была привезена с опозданием, достичь замедления не удастся, так как для нас модель западных стран нереалистична. Да и локдаун, честно говоря, нас не особо спасет. По большей части потому, что люди на него не согласятся, поскольку не захотят сидеть дома без денег (за что их можно понять).

Cейчас мы плывем на лодке в шторм. И поэтому Украине нужно готовиться к большому количеству смертей.

Койки с кислородом уже заканчиваются в части областей, больницы уже переполнены и это еще не конец. Кроме этого, не хватает медицинского персонала. а согласно западной науке, именно этот фактор увеличивает летальность, так как людям не могут обеспечить лечение. И чудо-лекарств от этого не существует.

Потому власти нужно закатывать рукава, пинать местную власть, а не просто сидеть и ждать, что уникальная медреформа от прошлой каденции решит все проблемы за них.

Екатерина Амосова, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, специально для Главреда

Екатерина Амосова новости Украины коронавирус в Украине вакцинация от коронавируса локдаун
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Впереди двойной удар по украинской экономике и бегство капиталаВпереди двойной удар по украинской экономике и бегство капитала "Хитрый план" Украины по Донбассу провалится, как и все предыдущие"Хитрый план" Украины по Донбассу провалится, как и все предыдущие Скандал со Словакией показал, что Украина окружена хищникамиСкандал со Словакией показал, что Украина окружена хищниками При Байдене США будут мириться с Москвой за счет УкраиныПри Байдене США будут мириться с Москвой за счет Украины Как дочь Путина зарабатывает на коронавирусеКак дочь Путина зарабатывает на коронавирусе

Последние новости

07:45
В моду вернулись сказочные женские туфли на низком ходу с ремешком
07:28
СМИ: Байден хочет, но не может ударить санкциями по Северному потоку-2 Видео
07:24
Гороскоп на 13 марта для всех: соблазнительное знакомство и тайная корысть Видео
06:56
Плывем на лодке в шторм: Украине нужно готовиться к росту смертей мнение
06:30
С Днем ангела, Марина! Яркие поздравления и открытки на именины Марины
Реклама
06:01
Медики дали "плохой прогноз" из-за третьей волны COVID-19 в Украине Видео
05:40
Кравчук назвал условие переговоров Зеленского и Путина по Донбассу Видео
05:04
Дипломат назвал цель Путина в ситуации с переговорами по Донбассу Видео
04:22
Ляшко назвал причину отказа врачей от вакцинации от коронавируса Видео
03:47
Диетологи рассказали, как снять боль от панкреатита в домашних условиях
03:03
В Москве сирота умерла из-за ворованных блинов
02:13
Поздравления на День землеустроителя прикольные и искренние
00:54
Известная сваха объяснила, почему женщин после 35 лет не берут замуж Видео
00:37
Бывший спикер Рады объяснил, почему подписали договор по ЧФ РФ в Крыму
00:19
Когда в 2021 году начинаются Еврейские кучки и насколько похолодает Видео
12 марта, пятница
23:57
Убийство девочки на Херсонщине: появились результаты вскрытия Видео
23:29
Полиция оштрафовала Арахамию за нарушение ПДД Видео
23:26
У Зеленского объяснили заявления РФ о военной операции ВСУ на Донбассе
22:59
Нафтогаз с 1 апреля переходит на рыночные тарифы: как изменятся цены Видео
22:55
СМИ узнали, какие паспорта вакцинации закроют поездки в ЕС Видео
Реклама
22:13
Голубовская сообщила о главной смертельной опасности COVID-19
22:05
Чай может снизить кровяное давление - исследование Видео
21:46
Зеленский сделал заявление о Крыме и предупредил о действиях СНБО Видео
21:35
"Даем сдачи": президент откровенно высказался о санкциях СНБО Видео
21:06
США отреагировали на создание Крымской платформы
20:46
В СБУ объяснили ситуацию с отключением отопления в Донецкой области Видео
20:38
В Чехии украинские заробитчане задохнулись газом в холодильной камере
20:26
51 тысяча штрафа и конфискация авто: подписан закон об увеличении ПДД-штрафов Видео
20:00
В Минсоцполитики признались, кому "не светят" субсидии Видео
19:29
Столица застряла в огромных пробках, заблокированы магистрали Видео
19:23
Что есть при поносе: названы пять правильных продуктов Видео
19:22
В СБУ сделали заявление о договоре по Крыму и Черноморскому флоту РФ Видео
19:16
Смерти после применения вакцины - комментарий АstraZeneca Видео
19:05
Холостяк 11 сезон: как прошел 2 выпуск - порноактриса на проекте и второй дом Видео
18:40
Халява закончилась: Netflix взялся за недобросовестных пользователей
18:07
В Microsoft Store началась крупная распродажа игр для Xbox и ПК
18:05
В ЕС хотят расширить список побочных эффектов от AstraZeneca: что войдет Видео
17:50
Кравчук рассказал, как США изменят переговоры по Донбассу Видео
17:43
Дефицит железа: как выявить проблему Видео
17:09
Разработка ремейка легендарной "Готики" набирает обороты Видео
Реклама
17:07
"Абсолютно другие симптомы": врачи указали на необычные проявления хронической болезни Видео
17:00
Где логика 2021 - Что показали во втором выпуске шоу Нового канала Видео
16:56
В МИД Украины назвали условие отмены санкций ЕС против России Видео
16:55
Кабмин должен действовать на рынке газа рыночными методами – Ассоциация
16:40
На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ Видео
16:36
Go-A обвинили в использовании редчайшей птицы для клипа на Евровидение
16:35
Эксперт назвал главного противника реального рынка газа
16:26
Как женщине не заболеть раком: семь важных шагов Видео
16:12
Части Украины синоптик сулит до +14: названы самые теплые области Видео
16:10
Instagram перезапустила Lite-версию своего приложения в Украине
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять