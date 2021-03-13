Плывем на лодке в шторм: Украине нужно готовиться к росту смертей

Новый локдаун из-за нового штамма может увеличить количество смертей / Reuters

В вопросе введения нового локдауна ориентироваться надо не на ежедневные цифры заболеваемости или выздоровевших, а на число госпитализаций как более объективный критерий, который отражает количество новых тяжелых случаев. И судя по росту этой цифры в последние дни ситуация в Украине более чем критическая.

Напомним, что пик первой волны, которая по сути началась с августа прошлого года, в Украине начался в ноябре. Дальше без вакцинации и при локдауне выходного дня, который был, мягко говоря, ни о чем, количество заболеваемости снизилось, но только потому, что в этот период большинство восприимчивых к коронавирусу людей уже переболели.

Что могло спровоцировать новый подъем? Во-первых, поход детей в школу в школу после новогодних праздников. Потому что мы живем не в Европе – у нас детей возят на учебу общественным транспортом, а в квартирах живут несколько поколений.

Но более весомую роль в этом сыграл британский штамм, который уже охватил всю северную и восточную Европу. О нем уже известно, что он минимум вдвое более заразный и в полтора раза – более смертельный. Если бы мы закрыли границы, не открывали курорты, это могло бы задержать распространение этого штамма. Но так как этого не произошло, мы сейчас пожинаем плоды.

Потому возможно, что сейчас пик заболеваемости после локдауна, о котором говорят власти, действительно придется на март-апрель или даже позднее. И очевидно, что эта волна, которая точно будет сильнее, чем осенняя, спадет только к лету, так как люди к тому времени станут больше проводить времени на открытом воздухе. Но однозначно в эту волну переболеет значительное количество тех, кто не болел раньше.

Читайте такжеПочему в Кабмине заговорили о локдауне и когда введутСтоит заметить, что в Украине не было жесткого карантина даже в марте 2020 года, который способен был бы уменьшить новые случаи. Беда любого локадуна в том, что как только его начинают послаблять, сразу происходит рост заболеваемости. Потому в развитых странах была принята стратегия, при которой они объявляли жесткий карантин и вакцинировали людей полученной вакциной.

Например, Израилю и Британии удалось сбить волну коронавируса, возможно, за счет массовой вакцинации (но утверждать стопроцентно, что дело только в ней, нельзя). В Украине же вакцинация с такими ее темпами, недоверием людей вакцине и с тем, что вакцина была привезена с опозданием, достичь замедления не удастся, так как для нас модель западных стран нереалистична. Да и локдаун, честно говоря, нас не особо спасет. По большей части потому, что люди на него не согласятся, поскольку не захотят сидеть дома без денег (за что их можно понять).

Cейчас мы плывем на лодке в шторм. И поэтому Украине нужно готовиться к большому количеству смертей.

Койки с кислородом уже заканчиваются в части областей, больницы уже переполнены и это еще не конец. Кроме этого, не хватает медицинского персонала. а согласно западной науке, именно этот фактор увеличивает летальность, так как людям не могут обеспечить лечение. И чудо-лекарств от этого не существует.

Потому власти нужно закатывать рукава, пинать местную власть, а не просто сидеть и ждать, что уникальная медреформа от прошлой каденции решит все проблемы за них.

Екатерина Амосова, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, специально для Главреда