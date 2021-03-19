Почему закон против пропаганды "русского мира" могут принять, и что будет дальше

В Украине предложили уравнять нацизм и пропаганду "русского мира" / Reuters

Депутаты Слуги народа предложили приравнять пропаганду "русского мира" к нацизму и коммунистическому режиму.

Стоит сразу сказать, что вероятность принятия этого законопроекта – 50/50. С одной стороны, он популистский, но именно такие зачастую набирают необходимое количество голосов по простой логике – не проголосовавших мгновенно записывают в сторонники "русского мира". Подобные прецеденты уже были, чаще всего – в голосованиях о переименовании городов, когда даже те депутаты, которые в принципе не разделяют подобных идей, голосовали за переименование по принципу "меня это не касается, зато не предъявят, что был против декоммунизации".

Что же касается последствий, то глобально документ ничего не поменяет, но его смогут использовать для устранения политических оппонентов и, по сути, борьбы с инакомыслием. Потому что четкого определения "русского мира" в законопроекте нет – депутаты-инициаторы объясняют это очень размыто. Они говорят о том, что история с "русским миром" тянется несколько веков, но при этом приписывают ее Путину. Однако у Российской империи, СССР и РФ были и есть совершенно разные планы на территорию нынешней Украины. И потому попытки их объединить в один "русский мир" абсурдны и не выдерживают критики ни с точки зрения формальной логики, ни с точки зрения исторического контекста.

Читайте такжеЧем больше Москва борется за "русский мир", тем хуже ему живетсяЕсли же этим законом, как и планируют, добавят статью в закон о запрете пропаганды коммунистической и национал-социалистической идеологии, то стоит сказать, что сегодня этот закон работает наполовину. То есть пропагандировать коммунизм у нас нельзя, партия запрещена, но при этом у нас есть ряд исторических персонажей, которые сотрудничали с нацистской Германией и из них пытаются "лепить" национальных героев, у нас активисты открыто носят свастику, а отдельные добровольцы нашивают себе шевроны фашистских дивизий и никого за это не привлекает к ответственности, но при этом за футболку с серпом и молотом могут выписать не только штраф, но и привлечь к уголовной ответственности.

Скорее всего, этот законопроект – попытка "хайпа" двух отдельных депутатов или тех, кто им эту идею предложил. Но этот закон также можно будет использовать для "охоты на ведьм" - против ЛОМов, которые не разделяют позицию власти, к примеру, тех, которые высказываются за прямые переговоры с РФ или же, как в случае с одним из книгоиздателей, который сказал, что без русскоязычных книг украинский рынок умирает. То есть, все будет зависеть от трактовок, но, если закон примут, то в принципе человека можно будет привлечь к ответственности за безобидные вещи.

Россия, естественно, такой документ осудит и назовет ущемлением прав русскоязычного населения. Но и ранее это делали, реагируя на ранее принятый языковой закон или на отказ выполнять Минские соглашения. Но никаких реальных действий с их стороны не следует. Потому и в этот раз вряд ли дело закончится чем-либо, кроме формального осуждения.

Денис Гороховский, политический эксперт, специально для Главреда