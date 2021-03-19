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Пропаганду "русского мира" в Раде хотят приравнять к нацизму: как будут наказывать

19 марта 2021, 15:45

Если законопроект примут, словосочетания вроде "братские народы Украины и России" будут грозить тюрьмой на срок до 10 лет, возможно - с конфискацией.

Верховная Рада
В Раде предложили криминализировать пропаганду "русского мира" / Facebook ВРУ

В Верховной Раде предложили приравнять пропаганду "русского мира" к нацизму и коммунистическому режиму.

Соответствующий законопроект подали в Раду депутаты от Слуги народа – Олег Дунда и Александр Аликсийчук.

Согласно документу, "русским миром" следует считать "российскую внешнеполитическую стратегию, декларативной целью которой является "собирание земель", возвращение РФ статуса "сверхдержавы", создание из России государства-цивилизации, которое несет в себе миссию объединения всех русскоговорящих на основании общих культурно-цивилизационных ценностей России".

Как рассказал в комментарии Главреду Олег Дунда, решение вопроса пропаганды "русского мира" в украинском обществе "давно перезрело".

На вопрос, будут ли словосочетания в духе "украинцы и русские - братские народы" караться тюремным сроком, Дунда ответил лаконичным "Конечно".

Также в отдельной статье указывается, что идеология "русского мира" осуждается как тоталитарная и ксенофобская, которая несовместима с основоположными правами и свободами человека и несет угрозу нацбезопасности

В то же время, пропагандой "русского мира" предлагают считать:

  • использование религиозной риторики в политико-манипулятивных целях или для дестабилизации общественной ситуации (отрицание независимости Украинской православной церкви и использование базового постулата о нерушимом духовном единстве двух братских народов и т.д.)
  • пропаганду ценностей искусственно созданной российскими политтехнологами восточноправославной цивилизации путем мифологизации истории;
  • инициирование проектов и мероприятий, призванных продемонстрировать широкой общественности наличие в Украине и России общего дела, генеалогии, общего духовного наследия и будущего;
  • нетерпимость к украинству и инакомыслию.

Кроме того, отдельным законопроектом те же депутаты предлагают такую пропаганду криминализировать.

Читайте такжеВ учебнике по истории Украины нашли пропаганду "русского мира"В частности, за изготовление, распространение и публичное использование символики идеологии "русского мира" может грозить ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет с возможностью конфискации имущества, а те же действия, совершенные повторно или группой лиц, с использованием СМИ – лишением свободы от 5 до 10 лет с конфискацией или без нее.

Дунда также подчеркнул, что идеология "русского мира" схожа с национал-социализмом гитлеровского толка.

"Символика русского мира утверждена в РФ официальными организациями. Официальная символика русского мира – это георгиевская лента. И хоть у нас и есть ответственность за ее ношение, но у нас нигде не говорится о ее идеологическом подтексте. У меня нет негативного отношения к русскому – мне нравится Чехов, я хорошо говорю на русском, но русский язык и идеология "русского мира" - это две разные планеты. Русский язык – уважаемый и культурный, но идеология "русского мира" не имеет права на существование, потому что она очень схожа с национал-социализмом", - считает Дунда.

Напомним, что ранее депутаты парламента предложили запретить на радио и телевидении трансляцию высказываний, которые содержат отрицание агрессии России против Украины.

Верховная Рада законопроект Слуга народа новости Украины
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