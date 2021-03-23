Это катастрофа: почему Украине нельзя разрешать экспорт леса

В Украине предлагают отменить мораторий на экспорт леса-кругляка в ЕС / УНИАН

Законопроект, отменяющий запрет на экспорт леса-кругляка абсолютно лоббистский. На разрешении вывоза древесины наживаются множество европейских бизнесов в Европе, хоть и имеют в законодательстве запрет на использование и покупку нелегально ввезенного сырья (а наш лес-кругляк на 90% вывозится нелегально, в лучшем случае – под видом лесопиломатериалов). То есть европейцы учат нас морали, но сами закрывают на это глаза и покупают наш лес, потому что дешево.

Второй момент в том, что экспорт леса (наряду с табачными изделиями и прочим) – один из серьезных источников теневого дохода, который нынешняя власть использует для поддержки своих политических целей. И в этом случае мотивы власти и Запада, к которому мы сейчас внимательно прислушиваемся, совпадают. Потому что с одной стороны, европейцы постоянно включают в той или иной форме требование отмены запрета вывоза леса-кругляка в свои экономические программы как условие выдачи нам очередных траншей, а с другой – это выгодно нашей власти, чтобы пошел теневой поток. Ведь если разрешат официально вывозить некую часть, то неофициально лес будут вывозить вдвое, а то и втрое больше.

Читайте такжеРубить карпатский лес на продажу – это все равно, что топить печь гривнамиВ нынешних условиях мораторий, к сожалению, вполне могут отменить. Но период предыдущей власти показал, что общество смирилось с тем, что лес вывозят, а потому и сейчас, если мораторий отменят, то вряд ли общество станет против этого протестовать. Есть более горячие точки для протестов – обществу ближе ситуация с коммунальными тарифами, чем с лесом. Тем более, что в западных областях Украины я готов предположить, наоборот, возможны протесты против запрета вывоза леса, так как часть этих областей, в основном – в Закарпатье, как раз за счет этого и живет. Потому если власть примет закон и таким образом попробует прекратить контрабанду, то они лишатся источника дохода.

Однако последствия для Украины от отмены моратория все же последуют, ведь каждая подобная уступка в ущерб собственным интересам понижает рейтинг уважения к нам как к государству. Потому что так мы понижаем уровень своей самооценки и к нам начинают относиться более наплевательски, не слушая нас, например, в вопросах Крыма или Донбасса.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда