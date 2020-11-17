Почему не стоит ожидать разворота Молдовы от Москвы

При Санду Приднестровью будет удобнее дурачить Москву / УНИАН

Победа Майи Санду на президентских выборах в Молдове открывает возможность для перезагрузки украино-молдавских отношений. Очевидно, что при Санду диалог между странами возобновится.

Игорь Додон был нерукоподатным для Киева: он делал заявления, имевшие откровенно недружественный характер в отношении Украины, начиная со статуса Крыма и заканчивая ситуацией на востоке. Поэтому при президентстве Додона Кишинев не рассматривался Киевом как надежный партнер. И хотя Молдова является парламентско-президентской республикой, а позиция правительства отличается от позиции президента, все равно главой государства является президент, а Додон не был тем президентом, с которым Украине было удобно строить нормальные отношения, как с лидером соседнего государства.

Кроме того, во времена президентства Додона из-за отсутствия прямых политических контактов на высшем уровне у нас не было идентифицировано множество процессов экономического и внешнеполитического направлений. Президент в Молдове ограничен в своих полномочиях, но он все равно может запускать или перезапускать определенные процессы, в частности, определять взаимодействие Молдовы и Украины в вопросах энергетической безопасности, пограничного сотрудничества и реализации новых проектов.

Майя Санду, конечно же, перезагрузит украино-молдавские отношения. Очень вероятно, что Санду встретится с Зеленским и прибудет с визитом в Киев. На это вполне можно надеяться.

Но я не слишком оптимистичен с точки зрения того, что победа Санду будет означать стопроцентный разворот Кишинева от Москвы.

Во-первых, есть внутреннее политическое сопротивление этому, в частности, в парламенте – мощные социалисты, которые не позволят Санду проводить явный антироссийский курс.

Во-вторых, Молдова зависит от РФ в энергетическом и экономическом плане, а также из-за наличия Приднестровья с российскими вооруженными подразделениями.

Поэтому Санду будет строить реалистичную политику, учитывая национальные интересы Молдовы. А потому ожидать от нее подыгрывания Киеву в вопросах обеспечения безопасности Одесского региона или Буджака от возможной активности российских ДРГ не стоит. Санду будет очень осторожной в отношениях с Киевом.

Кроме того, считаю, что Молдова будет выдвигать большие требования к Киеву, ничего конкретного не предлагая нам взамен. То есть она с нами будет "торговать словами", например, заявлениями по Крыму или Донбассу, а в обмен будет требовать жесткой позиции по блокированию приднестровского региона.

Такая несимметричность отношений и попытки использовать евроинтеграционную риторику для получения экономических или внешнеполитических дивидендов неоднократно проявлялись и до этого, при "проевропейских" правительствах Молдовы, например, во времена Плахотнюка. Впрочем, это не давало Киеву никаких преференций в украино-молдавских отношениях. Наоборот, Украину заставляли, в том числе и европейские партнеры, делать то, что противоречило ее национальным интересам.

Поэтому не стоит смотреть через "розовые очки" на европейский вектор политики Майи Санду. Лучше внимательно присматриваться к конкретным действиям ее команды по формированию внешнеполитических коалиций в Молдове и обязательств, которые она будет брать на себя.

Кроме того, Украине стоит требовать от ее молдавских партнеров экономизации двусторонних отношений.

Украина заинтересована в сотрудничестве с Молдовой в различных сферах, начиная от энергетики и заканчивая взаимодействием в металлургической отрасли, выравнивании торгового баланса, пресечении контрабанды, которая идет с территории Молдовы, причем не через Приднестровье, а через северные и южные регионы Молдовы.

Читайте такжеПобеда Санду в Молдове-это неплотное поражение РоссииКроме того, не стоит ожидать вооруженного обострения в Приднестровье, оно возможно лишь в политической плоскости – никаких военных столкновений или противостояния на линии разграничения между Молдовой и Приднестровьем не происходит с 90-х годов. В самом Приднестровье заинтересованы в сохранении статус-кво этого региона. И именно поэтому сейчас наблюдается истерия в приднестровских и некоторых российских информационных ресурсах, которые раскручивают тему "осажденной крепости" Приднестровья. Это делается руководством Приднестровья ради получения помощи со стороны Российской Федерации – субсидий, которые осваиваются нынешним режимом в Тирасполе.

Выскажу крамольную мысль: для Тирасполя более выгодной является Санду, чем Додон. Потому что при Додоне приходилось говорить о каких-то конкретных переговорных процессах с Кишиневом, а при Санду можно будет игнорировать и торпедировать всяческие договоренности между Тирасполем и Кишиневом, получая при этом помощь РФ (финансирование, списание долгов и др).

Впрочем, думаю, что при Санду проблема приднестровского урегулирования может получить немножко иную динамику, чем при Додоне, а, соответственно, Приднестровью можно эксплуатировать тему "окруженной крепости" и дурачить Москву. Это – единственное "обострение", которое можно ожидать на данном этапе.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для Главреда