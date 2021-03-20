Почему рост тарифов ради "улучшения услуг ЖКХ" - полный бред

Без жесткого государственного регулирования не стоит ожидать качества услуг / УНИАН

У Зеленского придумали, как обосновать дальнейший рост тарифов ЖКХ: для улучшения качества услуг. При том, что 93% населения уже считают тарифы завышенными. Но мы же не жертвы Трускавца, а потому должны знать и понимать базовые вещи, недоступные этой некомпетентной власти.

Услуги ЖКХ - это рынок жилищных услуг (обслуживание домов и придомовых территорий) и рынок коммунальных услуг (газ, электроэнергия, тепло, вода, канализация).

Жилищные - это рынок потенциально конкурентных услуг. Условие качества на таком рынке, как говорил Адам Смит, - конкуренция (даже не цена). Но вместо создания для для этой конкуренции условий, вместо развития её, "реформированием ЖКХ" в 2014-17 этот рынок монополизировали. Сама идеолог (или -иня) этого Бабак (та самая, что министром ЖКХ у Зеленского потом стала) как-то заявила: в Киеве было 120 ЖЭКов, мы их ликвидировали и создали 10 компаний (по одной на район города), компании стали крупнее, а значит услуги станут качественнее. Ну, вы поняли, что качеством даже не запахло. А почему?

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Потому что существуют ещё рынки природных (или искусственных) монополий. К природным относятся рынки коммунальных услуг, а к искусственно созданным можно отнести рынок услуг жилищных (которые вообще должны стать конкурентными). Отличие в том, что на таких рынках услуги оказывает только один субъект, который не подвержен влиянию конкуренции. И единственное условие качества здесь - ТОЛЬКО регулирование.

Вот, например, я - Киевтеплоэнерго. Меня разве заботит качество продаваемого мной тепла или то, что в этой связи думают недовольные потребители? Нет, конечно же. Плевать. А куда они денутся? Я один: не нравлюсь я - иди от меня ко мне. И разве увеличение цены сделает мою услугу качественнее? Держи карман шире! Просто я стану зарабатывать больше, предоставляя всё такие же некачественные услуги.

Когда у потребителя есть выбор и он может в любой момент сменить поставщика - это фактор конкурентного влияния на рынок. Не нравится управляющая компания - нашёл другую, нет никого с подходящей ценой - создал ОСББ и обслуживай дом сам. Но это в теории, а не в Украине. Для этого ещё условия создать нужно, которых сегодня нет. Когда выбора у потребителя нет - никакая цена не станет условием качества услуги.

Вывод. Только действенное государственное регулирование рынка коммунальных услуг и развитие конкуренции на потенциально конкурентном рынке жилищных услуг, контроль качества, надзор за тарифами и защита потребителей - вот чем должна заняться компетентная власть. А власть дураков, конечно же, будет рассказывать о цене, и о том, что это - "рынок" и вмешиваться нельзя, потому что "рынок сам себя отрегулирует" (на радость ворам ЖКХ и в ущерб людям).