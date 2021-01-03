Погружение в пучину: что ждет гривну в 2021-ом

Есть все предпосылки для обвала гривны в феврале-марте 2021-го / slovoidilo.ua

Декабрь 2020-го четко показал, что без новых заимствований – или через облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), или через внешние заимствования – украинское правительство не может удерживать курс гривны. Это невозможно сделать в рамках экономической политики, которую проводит Кабмин, и монетарной политики, которую проводит НБУ.

У государства просто нет средств для того, чтобы удержать гривну в 2021 году. Ведь за этот год Украина должна будет вернуть, как минимум, 25 млрд дол долгов. Тем более, доходная часть бюджета-2020 провалена. Что тогда говорить о 2021-ом? Всё это значит, что под гривной нет никакой "подушки".

К тому же, в 2020 году объем налички был увеличен почти на 25%, а, значит, в 2021-ом, когда придется возвращать долги, сработает инфляционный маховик.

ОВГЗ выпускаются просто под безумные проценты – это ограбление народа.

Так что попросту нет объективной основы для стабильности гривны. Нас ждут большие проблемы, ведь при той экономической и монетарной политике, которую проводит нынешнее руководство, гривна может обвалиться неожиданно и глубоко.

Гривны напечатано много. Роста ВВП – нет. Золотовалютные запасы сокращаются. Заимствования размещаются под очень высокий процент, обслуживать их уже не представляется возможным. Сбор денег с населения уже достиг предела. При этом власть собственными руками уничтожает средний и малый бизнес в Украине. Вскоре начнется банкротство городов. В Пенсионном фонде денег не хватает, и эту дыру приходится закрывать, беря средства из госбюджета. Как видим, есть все предпосылки, чтобы в феврале-марте курс гривны обвалился.

Потому не может быть и речи, что курс удастся удержать на том уровне, который заложен в бюджет-2021 – 29,1 гривен за доллар. К тому же, на украинские проблемы накладывается и ситуация в мире, ведь обвал идет не только у нас в стране, а повсюду. Мировая экономика погружается в пучину: падение уже происходит, просто достаточно медленно и постепенно. Это хорошо проявляется в стремительном увеличении мирового государственного долга, который уже достиг 272 трлн дол, и ожидается, что по итогам 2020 года он составит 277 трлн дол. Это просто безумная цифра!

Совокупный внешний долг Украины – корпоративный, банковский и государственный – превышает 121 млрд долларов, а это даже больше, чем ВВП Украины. И во многих странах мира сейчас аналогичная ситуация. На фоне всеобщего падения Украине, которая является одним из самых отсталых государств, страной-лузером, будет просто нереально удержать свою нацвалюту. Нет ни "подушек", ни источников, ни сил, которые помогли бы выдержать Украине этот сложный период.

Тем более, вероятнее всего, сотрудничества с МВФ не будет, а, значит, не будет кредитов и от других институций и государств. Мы можем рассчитывать только на минимальные суммы помощи извне, которые могут поддержать нас буквально месяц, не более.

Олег Соскин, политолог и экономист, директор Института трансформации общества, специально для Главреда