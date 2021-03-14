Появление Центра по борьбе с дезинформацией - тревожный знак для Украины

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Когда какая-либо власть заявляет, что она создает центр по борьбе с дезинформацией, то это самый верный признак, что эта власть уже потеряла доверие граждан, но не желает это признать, желает остаться у власти и поэтому переходит к силовым методам борьбы с оппозицией. То есть, попросту говоря, власть становится авторитарной.

Если власть реально улучшает жизнь людей, если она реально борется с коррупцией, если она создает условия для свободного предпринимательства, если она понижает налоги, гарантирует права людей и бизнеса, если она эффективно тратит налоги, если она прозрачна, если она постоянно проводит референдумы, если слова и дела у нее не расходятся и т.д., то такой власти никакая дезинформация не страшна. Все, что нужно для такой ответственной власти - это просто честно информировать общество о том, какие проблемы власть видит и как она собирается их решать.

Если ничего из вышеперечисленного власть не делает, но не желает отдавать власть, то она начинает искать (и находит!) врагов нации, обвиняет их во всех проблемах страны и обещает бороться с ними с помощью центра по противодействия дезинформации (ЦПДИ).

Читайте такжеЗеленский исчерпал ресурсы для роста своего рейтингаЛюбой ЦПДИ - это всегда обычное Министерство Правды. Исключений не было.

Примечательно, что во времена холодной войны, в западной Европе и в США не было никаких ЦПДИ, потому что общества этих стран тогда доверяли своим правительствам.

Но сейчас ситуация на Западе в корне изменилась. Демократии там во многом уже почти выродились, особенно в США, и, как следствие, там стали возникать ЦПДИ.

Ну, а если на Западе стали создавать ЦПДИ, то Украине просто сам Бог велел.

Сбываются самые мрачные пророчества Оруэлла: демократия повсеместно исчезает и весь мир делиться между тремя большими авторитарными зонами:

Океания во главе с США. Евразия во главе с Россией. Остазия во главе с Китаем.

Украина прочно вошла в авторитарную зону Океания и зафиксировала этот факт национализацией Мотор Сичи и расследованием Харьковских соглашений.

Тот, кто надеется на построение демократии в Украине, наивный мечтатель.

Впереди длительная фаза усиления авторитаризма, кто бы ни был у власти. Политический режим: националистическая охлократия, имитирующая демократию. Экономического роста не будет, будет стагнация. И да, будет ЦПДИ, филиалы которого будут открываться в каждой области и в каждом районе, а затем при каждом жилтовариществе.