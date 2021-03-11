Стало известно, когда и где заработает Центр противодействия дезинформации

Глава Офиса президента Андрей Ермак поделился планами насчет работы Центра противодействия дезинформации.
Центр противодействия дезинформации будет работать на базе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Причем старт проекта намечен уже на следующую неделю, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Этот орган не будет политическим, президент будет осуществлять контроль и следить за его деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнет работу", – пообещал Ермак на форуме Украина 30.
По его словам, принимать участие в работе этого центра намерены "несколько международных партнеров".
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Автор: Диана Беловодская