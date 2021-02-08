В США пообещали Украине поддержку Байдена и предупредили о дезинформации РФ

Джо Байден / Reuters

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявляет, что администрация президента Джо Байдена будет оказывать Украине серьезную поддержку.

Как сказала она во время онлайн включения для выступления на всеукраинском форуме Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы, Конгресс США всегда оказывал Украине очень серьезную двухпартийную поддержку, и этот курс будет продолжен при новой администрации.

"Президент Байден уже заявил, что является серьезным сторонником Украины, поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность, и будет поддерживать Украину так же, как это делал Конгресс Соединенных Штатов", - отметила Квин.

В то же время она связала недоверие украинцев к вакцинации с пророссийскими силами и обещают помощь в борьбе с дезинформациейю

По ее словам, украинские политики, которых поддерживает Россия, особенно активно распространяют недоверие к вакцинам среди населения. В этой связи представитель США видит угрозу подрыва всей системы здравоохранения Украины.

Кроме того, Кристина Квин напомнила, что американское правительство уже выделило Украине близко 43 млн. долларов помощи. Речь идет о гуманитарной помощи, а также поддержке медиков, малого и среднего бизнеса в сложные времена.